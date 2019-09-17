نادي الهلال السعودي يصعق الاتحاد ويضرب موعدًا مع السد القطري في قبل نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

تأهل نادي الهلال السعودي للدور قبل النهائي في دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزه 3-1 على منافسه المحلي الاتحاد اليوم الثلاثاء.

وضرب الهلال موعدًا مع السد القطري، آخر فائز عربي باللقب عام 2011، بعد أن أطاح بالنصر السعودي من دور الثمانية أمس الإثنين.

الهدف الأول في المباراة كان من نصيب النمور الإتحادية ???? الهلال 1 ⚫️ الإتحاد 1#توووفه pic.twitter.com/fKe10d1f1g — Tooofa (@toofa_om) September 17, 2019

كان الاتحاد الذي تعادل بملعبه دون أهداف في لقاء الذهاب، البادئ بالتسجيل مبكرًا عبر المدافع زياد الصحفي بتسديدة منخفضة مستغلًا ارتباك الهلال خلال ركلة ركنية بعد عشر دقائق.

وتعادل أصحاب الضيافة قبل انتهاء الشوط الأول بعد خطأ من الحارس فواز القرني، حين اصطدمت الكرة في ساقه ودخلت الشباك بعد تمريرة أندريه كاريو العرضية.

هدف الزعيم الهلالي في الدقائق الأخيرة من شوط المباراة الأول ???? الهلال 1 ⚫️ الإتحاد 1#توووفه pic.twitter.com/YTJgLD17lI — Tooofa (@toofa_om) September 17, 2019

وكثف الهلال، بطل آسيا مرتين آخرهما عام 2000، هجماته حتى تقدم سالم الدوسري بضربة رأس متقنة في بداية الشوط الثاني.

هدف الزعيم الهلالي الثاني ⚽️⚽️ ???? الهلال 3 ⚫️ الإتحاد 1#توووفه pic.twitter.com/vHhuJlTBms — Tooofa (@toofa_om) September 17, 2019

وحسم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو التأهل بإضافة الهدف الثالث بتسديدة قوية باغتت القرني قبل 12 دقيقة على النهاية.