التشكيلة الرسمية لمباراة الهلال ضد الاتحاد في دوري أبطال آسيا

يحتضن ملعب جامعة الملك سعود، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الهلال والاتحاد في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.

ويلتقي المتأهل مع فريق السد القطري في الدور نصف النهائي بعد أن تجاوز الأخير فريق النصر أمس الإثنين 3-1 (مجموع المباراتين 4-3 للسد).

ويدخل الفريقان المباراة بعد أن تعادلا سلبيًا في مباراة الذهاب الشهر الماضي في جدة.

ويدخل الهلال المباراة بفرصة واحدة فقط هي الفوز ولا غيره للوصول إلى الدور نصف النهائي.

نتيجة التعادل السلبي تصبّ في مصلحة الاتحاد، إذ بات الفريق بحاجة للفوز أو التعادل الإيجابي لكي يبلغ الدور نصف النهائي من البطولة.

علمًا أن نتيجة 0-0 تتجه بالمباراة إلى الأشواط الإضافية.

وشهد تشكيل الهلال عودة النجم الكبير محمد البريك إلى مركز الظهير الأيمن، بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها، مع تواجد القوة الضاربة في الهجوم بقيادة الفرنسي بافتيمبي غوميز.

جاهزية الفريقان ✔️ إليكم التشكيلة الأساسية والاحتياطية ????#الهلال_الاتحاد pic.twitter.com/ibRgfXFW4i — دوري أبطال آسيا (@theAFCCL_ar) September 17, 2019

وفيما يلي تشكيل الهلال:

* حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

* خط الدفاع: ياسر الشهراني – علي آل بليهي – جانغ هيون سوو – محمد البريك.

* الوسط: سلمان الفرج – محمد كنو – سالم الدوسري – جيوفينكو – أندريه كاريلو.

* قلب الهجوم: بافتيمبي غوميز.

وجاءت التشكيلة الرسمية للاتحاد:

• فواز القرني

• الشمراني – فلاته – زياد – سعود

• المالكي – فيكيو – السميري

• فيلانويفا

• خمينيز – رومارينهو