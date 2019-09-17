تشكيل مباراة الهلال ضد الاتحاد المتوقع في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب ”جامعة الملك سعود“ بالعاصمة السعودية الرياض لمتابعة الكلاسيكو السعودي المثير بين الهلال وضيفه الاتحاد، في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتبدو الاحتمالات مفتوحة أمام مواجهة قوية ومثيرة بين عملاقي الكرة السعودية لحسم تذكرة التأهل لدور الأربعة، بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف.

وتقام المباراة في تمام الساعة 20:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”جامعة الملك سعود“.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 2“ بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف والكأس 3 بصوت المعلق خليل البلوشي.

مباراة #الهلال_الاتحاد الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا منقولة مجانا عبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب

داخل السعودية#الهلال_الاتحاد_دوري_اسيا #الهلال_الاتحاد_ابطال_اسيا https://t.co/3vbnJaDJ0n — إرم سبورت (@EremSports) September 17, 2019

كما تنقل عبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب مجانًا داخل السعودية.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي على ستاد مدينة الملك عبدالله، حيث يحتاج الهلال للفوز بأي نتيجة لضمان التأهل فيما سيكون أي تعادل إيجابي لصالح الاتحاد

ويتأهل الفائز من هذه المقابلة لمواجهة السد القطري الذي تغلب على النصر مساء أمس الإثنين بثلاثة أهداف لهدف.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة الهلال كالآتي:

عبدالله المعيوف

ياسر الشهراني، جانغ هيون، علي البليهي، محمد البريك

محمد كنو، سلمان الفرج

كاريلو، جيوفينكو، نواف العابد

غوميز

تشكيلة الاتحاد

فواز القرني

حمدان الشمراني، عبدالمحسن فلاته، زياد المولد، سعود عبدالحميد

خالد السميري، فيتشيو، فيلانويفا

عبدالعزيزالبيشي، عبدالرحمن العبود، رومارينهو