كل ما تريد معرفته عن مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب ”جامعة الملك سعود“ بالعاصمة السعودية الرياض لمتابعة الكلاسيكو السعودي المثير بين الهلال وضيفه الاتحاد في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتبدو الاحتمالات مفتوحة أمام مواجهة قوية ومثيرة بين عملاقي الكرة السعودية لحسم تذكرة التأهل لدور الأربعة بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل دون أهداف.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي ملامح مباراة الهلال والاتحاد اليوم في دوري أبطال آسيا:

موعد مباراة الهلال والاتحاد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام الساعة الـ 20:00 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية على ملعب ”جامعة الملك سعود“.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 2“ بصوت المعلق التونسي رؤوف بن خليف، والكأس 3 بصوت المعلق خليل البلوشي.

مشوار الفريقين وتاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في ربع نهائي دوري أبطال آسيا عام 2001 ولعبا مباراة واحدة في العاصمة الإيرانية طهران وفاز الاتحاد بثنائية دون رد وهي المرة الوحيدة التي تقابل فيها الفريقان بدوري الأبطال قبل النسخة الحالية.

وصعد الهلال لربع النهائي في هذه النسخة بعد التأهل عن المجموعة الثالثة بالفوز ذهاباً وإياباً على العين الإماراتي وفاز على الاستقلال الإيراني وخسر خارج أرضه وفاز على الدحيل القطري وتعادلا في مباراة الإياب ثم أطاح الهلال في دور الستة عشر بعقبة الأهلي السعودي بالفوز ذهاباً بنتيجة 4-2 والخسارة إياباً بهدف نظيف.

ولعب الهلال في البطولة 9 مباريات حتى الآن فاز في 5 مواجهات وتعادل مرتين وخسر مثلهما، وسجل الزعيم 14 هدفاً واستقبل 8 أهداف ويبقى هداف الفريق في دوري الأبطال النجم الفرنسي بافتيمبي جوميز برصيد 7 أهداف.

وصعد الاتحاد عبر المجموعة الثانية بعد الفوز ذهاباً وإياباً على الريان القطري والخسارة أمام الوحدة الإماراتي والتعادل بالسعوية والفوز على لوكوموتيف طشقند في أوزبكستان والتعادل بالسعودية ثم فاز الفريق ذهاباً وإياباً على ذوب آهن الإيراني في دور الستة عشر.

ولعب الاتحاد في البطولة 9 مباريات حتى الآن فاز في 5 مواجهات وتعادل 3 مرات وخسر مرة وحيدة، وسجل العميد 19 هدفاً واهتزت شباكه 13 مرة وهداف الفريق بدوري الأبطال هو البرازيلي رومارينهو برصيد 5 أهداف.

الهلال والقوة الضاربة

يتسلح الهلال بالقوة الضاربة لعبور عقبة الاتحاد والتأهل لنصف النهائي ومواصلة مشوار حلم تحقيق لقب دوري أبطال آسيا، وأكد المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للهلال قبل لقاء الاتحاد أن فريقه يخوض مباراة حاسمة ومصيرية ويجب أن يتحلى بالصبر في هذه الأدوار النهائية.

وأضاف لوشيسكو: ”أتوقع أن تكون المباراة هجومية فالفريقان لديهما أسلحة مميزة في الجانب الأمامي وحاولت صناعة حلول جديدة للهلال للوصول لمرمى الاتحاد“.

ويفتقد الهلال عبد الله عطيف بسبب الإصابة وتحيط الشكوك أيضاً بمشاركة سالم الدوسري، ويعتمد لوشيسكو على تشكيلته التي تضم الحارس عبد الله المعيوف وأمامه الرباعي الكوري الجنوبي جونج هيون وعلي آل بليهي ومحمد البريك وياسر الشهراني في خط الدفاع، ومحمد كنو وسلمان الفرج ونواف العابد في الوسط، بينما يقود الهجوم جوميز وبجواره أندريه كاريلو وسباستيان جيوفينكو.

الاتحاد وأفكار سييرا

يراهن الاتحاد على أفكار مدربه التشيلي لويس سييرا الذي أحدث طفرة كبيرة مع عميد الأندية السعودية ويأمل استكمال ما حققه بالتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال.

وقال سييرا قبل المباراة: ”حظوظ الفريقين متكافئة في التأهل وحضرنا لأجل الانتصار ونطمع لخطف بطاقة التأهل والوصول لنصف نهائي دوري الأبطال وأغلقنا ملف الخسارة أمام ضمك بالدوري خاصة أننا لعبنا دون الدوليين“.

ويعتمد سييرا على الأرجح على تشكيلته التي تضم الحارس فواز القرني وأمامه الرباعي زياد الصحفي وعبد المحسن فلاتة وسعود عبد الحميد وحمدان الشهراني للدفاع مع ثنائي الوسط خالد السميري وعبد الإله المالكي وعبد العزيز البيشي وثلاثي الهجوم العقل المفكر كارلوس فيلانويفا وعبد الرحمن العبود ورومارينهو.

وأكد عادل عبد الرحمن، مدرب الاتحاد الأسبق، لإرم نيوز أن مباراة الليلة لا تقبل القسمة على اثنين ومن الصعب التكهن بنتيجتها فالهلال فريق قوي والاتحاد يقدم كرة رائعة مع سييرا.

وأضاف: ”الهلال سيسعى لاستغلال حمى البداية وتسجيل هدف مبكر وأعتقد أن سييرا سيغلق المساحات خاصة في الشوط الأول ويلعب على المرتدات بوجود فيلانويفا ورومارينهو ويعمل على خطف هدف في ظل انطلاقات لاعبي الهلال“.