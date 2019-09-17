القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا

يحل نادي الاتحاد السعودي ضيفًا على مواطنه الاتحاد في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا اليوم الثلاثاء على ملعب جامعة الملك سعود معقل نادي الهلال.

وتعادل الفريقان ذهابًا في الجوهرة المشعة دون أهداف.

ويسعى الناديان للتأهل لدور لدور الأربعة، إذ سيواجه الفائز منهما السد القطري الذي تغلب على النصر السعودي وتأهل إلى نصف النهائي.

وتعادل الهلال في مباراته المحلية الأخيرة بالدوري السعودي أمام الفيحاء بهدف لمثله، فيما خسر الاتحاد أمام مضيفه ضمك في مفاجأة كبيرة.

وتنطلق مباراة الهلال والاتحاد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 2 والكأس HD 3.

وتنقل المباراة -أيضًا- عبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب مجانًا داخل السعودية.