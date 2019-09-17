الهلال والاتحاد.. نابولي ضد ليفربول.. بروسيا دورتموند ضد برشلونة.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

يقام اليوم الثلاثاء العديد من المباريات ضمن دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أبرزها نابولي وليفربول وبروسيا دورتموند مع برشلونة بينما تقام في الرياض قمة سعودية آسيوية بين الهلال والاتحاد.

وفيما يأتي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء الـ 17 من سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

دوري أبطال آسيا:

الهلال السعوديVS الاتحاد السعودي، الساعة الـ 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ19:00 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 2 والكأس HD 3

اوراوا ريد دياموندز اليابانيVS شنغهاي سيبغ الصيني، الساعة الـ 13:30 بتوقيت مكة المكرمة، الـ12:30 بتوقيت القاهرة على قناتي beIN SPORTS HD 1 والكأس HD 3

دوري أبطال أوروبا:

إنتر ميلان الإيطالي VS سلافيا براغ التشيكي، الساعة الـ 19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1

ليون الفرنسي VS زينيت سانت بطرسبرغ الروسي، الساعة الـ 19:55 بتوقيت مكة المكرمة، الـ18:55 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6

بروسيا دورتموند الألماني VS برشلونة الإسباني، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 3

نابولي الإيطالي VS ليفربول الإنجليزي، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 1

ريد بول سالزبورغ النمساوي VS جينك البلجيكي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 7

أياكس أمستردام الهولندي VS ليل الفرنسي، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 6

تشيلسي الإنجليزي VS فالنسيا الإسباني، الساعة الـ 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 4

بنفيكا البرتغالي VS لايبزيغ الألماني ، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناة beIN SPORTS HD 5

كأس محمد السادس للأندية الأبطال:

المحرق البحريني VS شباب قسنطينة الجزائري، الساعة الـ 18:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:00 بتوقيت القاهرة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1 .