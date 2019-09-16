أول تعليق من رئيس نادي النصر السعودي بعد خروج الفريق من دوري أبطال آسيا‎

علق صفوان السويكت رئيس نادي النصر السعودي، على خروج العالمي من نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بخسارته 1/3 أمام السد القطري بدوري أبطال آسيا.

وقال السويكت عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”الحمد لله على كل حال، شكرًا للاعبين وللجهاز الفني والإداري على ما قدموه، جماهير الشمس هذا وقتكم لدعم ناديكم والقادم أفضل إن شاء الله.. إلى أين يسير التحكيم الآسيوي“.

ويشير رئيس النصر إلى ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم هيتيكامكانامجي بيريرا بعد تدخل من عبدالله مادو على أكرم حسن عفيف.

ونجح بغداد بونجاح في تحويل ركلة الجزاء إلى هدف ليفوز السد القطري 3/1 ويتأهل إلى نصف النهائي، مستفيدًا من خسارته ذهابًا 1/2، ليتأهل بنتيجة إجمالية 4/3.

وقال سعد الكثيري المحلل التحكيمي لصحيفة الرياضية السعودية إن ركلة الجزاء المحتسبة للسد ضد النصر الدقيقة 80 غير صحيحة لعدم ارتكاب مادو مدافع النادي السعودي أي خطأ.