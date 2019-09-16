جدل واسع حول ركلة الجزاء المحتسبة لنادي السد ضد النصر (فيديو)

أحرز الجزائري بغداد بونجاح هدفًا من ركلة جزاء قرب النهاية ليقود السد القطري إلى قبل نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم والفوز 3-1 على ضيفه النصر السعودي في إياب دور الثمانية في الدوحة اليوم الاثنين.

#النصر_السد_دوري_اسيا

قسم بالله فضيحة

هل هذي ركلة جزاء ؟

لم يخرج النصر بل أخرجوه بطريقتهم

هاردلك يا نصر

عالميتك عام 2000 لازالت تؤلمهم pic.twitter.com/aatMKe0a8b — فواز الشلوي ???????? . (@fawaz_alahli) September 16, 2019

وتأهل السد بعد فوزه 4-3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة عقب خسارته 2-1 في مباراة الذهاب في الرياض‭ ‬الشهر الماضي.

وتقدم أكرم عفيف للسد بضربة رأس في الدقيقة 26 لكن المغربي عبدالرزاق حمد الله تعادل بتسديدة من ركلة حرة ارتطمت في ظهر جابي قائد السد الذي كان في الحائط البشري لتسكن شباك الحارس سعد الشيب في الدقيقة 34.

وأحرز السد هدفين في الشوط الثاني عبر تسديدة هائلة لحسن الهيدوس في الدقيقة 59 قبل أن يحتسب الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض أثارت الجدل وتسببت في طرد أحد أعضاء الجهاز الفني للنصر سجل منها بونجاح هدف التأهل في الدقيقة 83.

وتسببت ركلة الجزاء التي حسمت تأهل السد على حساب النصر في جدل واسع بين جماهير النادي السعودي حول مدى صحتها.

وقال سعد الكثيري المحلل التحكيمي لصحيفة الرياضية السعودية إن ركلة الجزاء المحتسبة للسد ضد النصر الدقيقة 80 غير صحيحة لعدم ارتكاب مادو مدافع النادي السعودي أي خطأ.

وغرد الإعلامي الكويتي مبارك الوقيان ”اقسم بمن حل القسم أنها ليست ركلة جزاء“.

وعلّق علي القحطاني :“الحكم السريلانكي ارتكب مجزرة تحكيمية .. ركلة جزاء من وحي الخيال ..!“.