السد القطري يهزم نادي النصر السعودي ويتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا (فيديو)

انتزع السد القطري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد تجاوزه عقبة نادي النصر السعودي 3/1، في المباراة التي جمعتهما في إياب ربع نهائي البطولة.

وافتتح أكرم حسن عفيف أهداف المباراة في الدقيقة 26، بضربة رأسية، مستغلًا كرة عرضية من حسن خالد الهيدوس.

لكن المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله أدرك التعادل للنصر في الدقيقة 34، من ركلة حرة رائعة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وسجل حسن خالد الهيدوس الهدف الثاني للسد في الدقيقة 59، من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، فشل الأسترالي براد جونز حارس مرمى النصر في صدها.

وحصل السد على ركلة جزاء بعد خطأ من عبدالله مادو على أكرم حسن عفيف، نجح الجزائري بغداد بونجاح في تسجيلها في الدقيقة 83.

وتأهل السد إلى نصف النهائي بنتيجة إجمالية 4/3، بعد نهاية مباراة الذهاب 2/1 للنصر.

ويلتقي السد في نصف النهائي مع الفائز من مواجهة الهلال والاتحاد السعوديين، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.