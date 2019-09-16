أهداف مباراة النصر والسد.. العالمي يتأخر 1/2 (فيديو)

أهداف مباراة النصر والسد.. العالمي يتأخر 1/2 (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

سجل السد القطري الهدف الأول في المباراة التي تجمعه مع نادي النصر السعودي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل أكرم حسن عفيف هدفًا للسد في الدقيقة 26، بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من حسن خالد الهيدوس.

وتعادل عبدالرزاق حمدالله للنصر بهدف رائع من ركلة حرة ثابتة في الدقيقة 34.

وأضاف الهيدوس الهدف الثاني للسد من تسديدة قوية في الدقيقة 59.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النصر 2/1.