أهداف مباراة النصر والسد.. العالمي يتأخر 1/2 (فيديو)

سجل السد القطري الهدف الأول في المباراة التي تجمعه مع نادي النصر السعودي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل أكرم حسن عفيف هدفًا للسد في الدقيقة 26، بضربة رأس، مستغلًا كرة عرضية من حسن خالد الهيدوس.

وتعادل عبدالرزاق حمدالله للنصر بهدف رائع من ركلة حرة ثابتة في الدقيقة 34.

وأضاف الهيدوس الهدف الثاني للسد من تسديدة قوية في الدقيقة 59.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النصر 2/1.

دوري أبطال اسيا | السد 1 × 0 النصر | هدف اول السد اكرم عفيف HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/POZKjenOtz — فهد اسيا (@AQ01Z) September 16, 2019

دوري ابطال اسيا | السد 1 × 1 النصر | هدف التعادل النصر حمدالله ???????????????????????????????????????? HD Via : @if24hd__ pic.twitter.com/WHuMsA7iDG — فهد اسيا (@AQ01Z) September 16, 2019