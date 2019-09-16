كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر السعودي والسد القطري اليوم في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الإثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة؛ لمتابعة اللقاء المرتقب بين السد القطري وضيفه النصر السعودي، في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا.

وحقق النصر فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-1 على حساب السد في لقاء الذهاب بالمملكة العربية السعودية، وهو ما يجعل الاحتمالات مفتوحة في مباراة الإياب.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة النصر السعودي والسد القطري اليوم في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”جاسم بن حمد“ بنادي السد القطري في الساعة 18:45 مساء اليوم الإثنين بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي والكأس 3 بصوت المعلق المصري أحمد الطيب.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان في 4 مواجهات سابقة من بينها لقاء ودي، وفاز النصر مرتين مقابل فوز للسد وتعادل بين الفريقين.

وبدأت اللقاءات في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2011، وفاز السد بهدف نظيف في قطر وتعادلا في السعودية بهدف لكل منهما، وحقق السد اللقب في تلك النسخة.

وتقابل الفريقان وديًا عام 2015، وفاز النصر بهدفين مقابل هدف، وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين في النسخة الحالية لدوري الأبطال بالسعودية.

مشوار الفريقين

بدأ النصر مشواره الآسيوي بعبور عقبة أجمك الأوزبكي برباعية دون رد في الدور التمهيدي الأخير، ثم خاض مرحلة المجموعات وصعد عبر المجموعة الأولى بعدما حصد 10 نقاط وتلقى هزيمتين أمام الوصل الإماراتي وذوب آهن الإيراني في بداية المشوار، ثم الفوز ذهابًا وإيابًا على الزوراء العراقي والفوز على الوصل والتعادل مع ذوب آهن الإيراني.

وتخطى النصر عقبة الوحدة الإماراتي في دور الستة عشر بعد التعادل بهدف لكل منهما ثم الفوز بنتيجة 3-2.

وبدأ السد مشواره بمرحلة المجموعات بعدما صعد عبر المجموعة الرابعة وخسر أمام الأهلي السعودي وفاز على بيرسبوليس الإيراني ثم تعادل مع باختاكور الأوزبكي خارج أرضه، وفاز في قطر على باختاكور ثم الأهلي وخسر أمام بطل إيران.

وصعد السد على حساب الدحيل في دور الستة عشر، بعد أن تعادلا بهدف لكل منهما ذهابًا وفاز السد بنتيجة 3-1 إيابًا.

النصر يعلن التحدي

أعلن نادي النصر التحدي قبل خوض مباراة السد، ويأمل أن يحقق الفوز أو التعادل لضمان التأهل، خاصة أنه تفوق ذهابًا في السعودية.

وقال المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق النصر السعودي، قبل اللقاء، إن فريقه جاء إلى قطر من أجل تحقيق الفوز والتأهل لدور الأربعة، موضحًا أن مباراة الإياب لها حسابات خاصة رغم التفوق في لقاء الذهاب.

وتأكدت جاهزية المغربي عبدالرزاق حمد الله، ويعتمد فيتوريا على القوة الضاربة بوجود الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه رباعي الدفاع عمر هوساوي وعبدالله مادو وعبدالرحمن العبيد وسلطان الغنام، بينما يقود خط الوسط عبدالله الخيبري وعبدالرحمن الدوسري وأمامهم البرازيلي جوليانو وفهد الجميعة والمغربي نور الدين أمرابط، وفي الهجوم عبدالرزاق حمد الله.

أسلحة السد

يحشد فريق السد أسلحته لعبور عقبة النصر، وعاد للفريق القطري لاعبه الكوري الجنوبي نام تاي هي بعد تعافيه من الإصابة، ويغيب المهاجم عبدالعزيز الأنصاري، ولكن المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق القطري أكد أن فريقه جاهز لخوض لقاء النصر، مراهنًا على قوة دفع الجمهور واللعب في قطر لتحقيق الفوز.

ويعتمد السد على تشكيلته التي تضم على الأرجح سعد الدوسري لحراسة المرمى وأمامه الرباعي بيدرو ميجيل و يونج جونج وطارق سلمان في خط الدفاع، وحسن الهيدوس وعبدالكريم الحاج وجابريل أريناس ”جابي“ وعلي أسد الله في خط الوسط، وفي الهجوم بغداد بونجاح وأكرم عفيف وبوعلام خوخي.

وأكد أسامة نبيه، مدرب الكوكب السعودي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، أن مثل هذه المباريات تبقى ذات حسابات معقدة، خاصة في بعض التفاصيل، مع وجود عدة أسلحة بين النصر والسد، موضحًا أن النصر يراهن على قوة خط الهجوم بتفاهم أمرابط وحمد الله مع جوليانو.

وأشار إلى أن السد فريق لا يستهان به، ولديه أسلحة ممتازة بوجود بونجاح اللاعب الموهوب الذي خطف الأنظار في الفترة الأخيرة وفي بطولة أمم أفريقيا تحديدًا، بجانب أكرم عفيف وعبدالكريم الحاج وحسن الهيدوس.