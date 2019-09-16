خالد البلطان يرد على جماهير نادي النصر السعودي ويوضح ما قصده من ”حركة المجانين“ (فيديو)

رد خالد البلطان، رئيس نادي الشباب السعودي، على هجوم جماهير النصر ضده في مواجهتهما الأخيرة، مشددًا على أن ما حدث منهم تجاهه غير مستغرب، مشيراً إلى أن آخر ما يفكر فيه رضى النصراويين.

وقال رئيس الشباب خلال حديثه عبر حساب ناديه في موقع التواصل الاجتماعي“سناب شات“: “ تفاجأت برد فعل النصراويين على حادثة الجماهير، بعد أن اتهموني باستفزازهم وهذا الأمر غير صحيح لأني كنت أسير بجوار الخط المسموح فيه، وردة فعل الجماهير بدأت حين قمت بتعديل الشماغ وهو ربما ما أعتبره النصراويين استفزازاً ”.

وأضاف البلطان: ”حركة المجانين لم تكن موجهة لجماهير النصر، لكن الغريب هو تعاطف النصراويين على الحركة التي صدرت من قلة جماهيرهم، لكنه في المقابل أيضًا غير مستغرب منهم، خصوصًا وأن جماهير النصر سبق لها رمي حافلة الفريق وإدارته، كما سبق لها إخراج الكرت الأحمر في وجه الإدارة“.

وشدد: ”التعصب وصل لهم إلى زعم أنني أشرت إليهم بإشارات تصفهم بالجنون، لم أشر لأحد ولم أتحدث عن جنون جمهور النصر نهائيًا، وإشارات الجنون لم تكن لهم نهائيًا، وتصفهم غير رياضي وغير سليم وتم ذكره في المحاضر الخاصة بمراقب المباراة“.

وبين رئيس الشباب أن آخر شيء يفكر فيه هو رضى جماهير النصر، ما يهمنا في المقام الأول هو رضى جماهيرنا، والقضية متجهة إلى لجنة الانضباط، وهو أمر غير مستغرب من جماهير النصر.

وأكد البلطان في ختام حديثه أن جماهير فريقه هي التي فقط من حقها أن تهاجمه أو تطالب برحيله، لكن في حال حدث العكس وطالبت جماهير الأندية المنافسة برحيلك فهذا يعني أنك تسير في الطريق الصحيح.

يذكر أن البلطان، كان قد تلقى عددًا من علب المياه من بعض جماهير النصر، عندما كان يسير على مضمار استاد الملك فهد الدولي عقب انتهاء مباراة لقاء النصر والشباب، التي انتهت بالتعادل السلبي.