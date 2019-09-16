تشكيلة مباراة النصر ضد السد المتوقعة اليوم في دوري أبطال آسيا

يواجه نادي النصر السعودي نظيره السد القطري، مساء اليوم الاثنين، بهدف بلوغ الدور قبل النهائي للمرة الأولى، عندما يصطدمان على ستاد جاسم بن حمد في الدوحة، ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

وكانت مباراة الذهاب شهدت فوز النصر بنتيجة 2-1 على ستاد مدينة الملك فهد في الرياض، حيث تقدم السد عبر هدف علي أسد قبل أن يرد النصر بهدفين عن طريق عبدالرحمن الدوسري وجوليانو.

ويتأهل الفائز من هذه المقابلة من أجل مواجهة الدور قبل النهائي أمام الفائز من المواجهة الثانية لمنطقة غرب آسيا في ربع النهائي والتي تجمع بين الهلال السعودي ومواطنه الاتحاد، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي.

وتأهل النصر، بطل الدوري السعودي الموسم الماضي، إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ البطولة بنظامها الجديد، وهو لم يخسر في أي مباراة بالبطولة منذ الجولة الثانية للدور الأول.

في المقابل، فإن السد بطل نسخة عام 2011 كان آخر أندية غرب آسيا التي تتوج باللقب، وهو يأمل أن يستفيد من تسجيل هدف خارج ملعبه، وكذلك يتطلع الفريق لتكرار إنجاز العام الماضي عندما تأهل للدور قبل النهائي.

ولم يخسر النصر سوى مباراة واحدة في 4 مباريات لعبها خارج ملعبه بالبطولة، في حين أن السد حصد الفوز في المباريات الأربع التي خاضها على أرضه بعد الفوز على بيرسيبوليس وباختاكور والأهلي في دور المجموعات ثم الدحيل في دور الـ16.

وكان السد تصدر في دور المجموعات ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط من ست مباريات، مقابل 9 نقاط للأهلي السعودي و8 لباختاكور الأوزبكي و7 لبيرسيبوليس الإيراني، وفاز في دور الـ16 على مواطنه الدحيل بواقع 4-2 في مجموع المباراتين.

في المقابل حصل النصر على المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط من ست مباريات، بفارق نقطتين خلف ذوب آهن الإيراني مقابل 8 نقاط للزوراء العراقي و3 للوصل الإماراتي، ثم فاز في دور الـ16 على الوحدة الإماراتي بواقع 4-3 في مجموع المباراتين.

تشكيلة النصر المتوقعة ضد السد:

برادلي جونز

عبد الرحمن العبيد – عبد الإله العمري – برونو أوفيني – سلطان الغنام

عبدالرحمن الدوسري – عبد الله الخيبري

أحمد موسى – جوليانو فيكتور – نور الدين أمرابط

عبد الرزاق حمد الله