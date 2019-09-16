الاتحاد الآسيوي يناقش زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري أبطال آسيا 

كشفت تقارير صحفية أن لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ستناقش زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري الأبطال خلال اجتماعها في كوالالمبور.

وحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“، فإن قوانين الاتحاد الحالية تشير إلى أن لكل فريق عدد أربعة لاعبين أجانب من ضمنهم لاعب آسيوي.

فيما كشفت صحيفة ”البيان“ الإماراتية أن النية لدى الاتحاد الآسيوى تتجه للتسهيل على الأندية وإغلاق الفجوة بين القوائم المحلية والقارية للأندية بسبب تقييد نظام القيد للمشاركة في البطولة القارية بنظام 3+1، الذي يحدد عدد الأجانب ولا يسمح بزيادتها حتى في القائمة الموسعة.

وأعلنت -أيضًا- عن وجود مشاريع أخرى يسعى الاتحاد الآسيوى لدراستها خلال المرحلة المقبلة، وتتعلق بتطوير جميع مسابقاته، وعلى رأسها دوري الأبطال اعتبارًا من نسخة 2020.

وبالنسبة للائحة اللاعبين الأجانب في قوائم الأندية المشاركة في البطولة فهناك دراسة مقترحة للدراسة وتركز على ارتباط مشاركات الأندية الآسيوية بنظام الفيفا، خاصةً في النسخة الجديدة لمونديال الأندية، والتي تتيح للأندية الاستعانة بـ6 لاعبين أجانب خلال المباراة، وإمكانية تسجيل 10 أجانب في القائمة الموسعة.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم اتخذ قرارًا بزيادة عدد اللاعبين الأجانب لثمانية لاعبين لكل فريق قبل أن يقلص العدد الموسم الحالي لسبعة لاعبين.

وكانت تقارير أخرى تحدثت عن أن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم هو الآخر يدرس زيادة عدد المحترفين في دوري الخليج العربي.