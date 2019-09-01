الاتحاد الآسيوي يصدر قرارًا رسميًا بهبوط فريق الطلبة العراقي إلى دوري الدرجة الثانية

أصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قرارًا رسميًا بهبوط فريق الطلبة العراقي إلى دوري الدرجة الثانية.

قرار الاتحاد الآسيوي جاء لتأخر إدارة النادي العراقي في دفع مستحقات لاعبي الفريق، وهو ما سبب عدة أزمات خلال الموسم المنقضي.

وحذر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نظيره الاتحاد العراقي الأسبوع الماضي من مشاركة أندية الميناء والنجف والطلبة، في الدوري الموسم المقبل، إذا لم يتم تسديد ما بذمتها من حقوق اللاعبين خلال السنوات الماضية.

ونجح فريق الميناء في حل المشاكل العالقة بالنسبة للقضايا المرفوعة ضده لدى ”الآسيوي“، بعد تسوية كافة المستحقات، فيما لم ينجح النجف والطلبة في حل أزمة الديون، الأمر الذي دفع الاتحاد العراقي لكرة القدم، إلى إبعادهما من قرعة دوري الكرة الممتاز للموسم المقبل والتي أجريت الأربعاء.

وخاطب ناديا الطلبة والنجف، وزير الشباب والرياضة العراقي أحمد رياض العبيدي والجهات العليا للتدخل وحل الأمر مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، من أجل تمديد المهلة والتي تنتهي في 31 الشهر الحالي، قبل إعلان الهبوط الرسمي.

اتصل وزير الشباب والرياضة العراقي هاتفيًا برئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، البحريني سلمان بن إبراهيم، من أجل التدخل شخصيًا بهذا الأمر وإعطاء مهلة لناديي الطلبة والنجف لتسديد ما بذمتهما، ولكن رئيس الاتحاد الآسيوي أبلغه بأنه لا يستطيع التدخل في مثل هذه القضايا القانونية.

ورفض مدير لجنة التراخيص في الاتحاد الآسيوي، مهاجان نايار، إعطاء مهلة إضافية لأندية النجف والطلبة لتسديد الديون المالية، بل أكد أن الموعد الأخير هو 31 أغسطس/آب وأن هذا الأمر مثبت لدى اللجنة في النظام الداخلي.

يشار إلى أن نادي الطلبة، يعد واحدًا من أكبر الأندية العراقية، والملقب بـ“الأنيق“ لأناقته المعهودة، وهو النادي الذي خرّج مجموعة من أبرز نجوم الكرة العراقية، أبرزهم حسين سعيد ويونس محمود.