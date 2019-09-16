موعد مباراة النصر ضد السد اليوم في دوري أبطال آسيا

سيصطدم الهلال بغريمه الاتحاد في قمة سعودية مرتقبة على بطاقة الظهور في قبل نهائي دوري أبطال آسيا، غدًا الثلاثاء، بينما يلعب السد القطري على أرضه مع النصر السعودي وسط امتلاك كل الأندية العربية فرصة في اجتياز دور الثمانية.

وتعادل الهلال دون أهداف في ضيافة الاتحاد في جدة رغم أنه كان قريبًا من الانتصار في ذهاب دور الثمانية، بينما خسر السد 2-1 على أرض النصر وبات مطالبًا بالفوز بهدف نظيف فقط.

وتحوم شكوك حول مشاركة سالم الدوسري مع الهلال أمام الاتحاد بسبب الإصابة وهو ما ينطبق أيضًا على المدافع علي البليهي لكن الفريق الملقب باسم ”الزعيم“ سيحاول في النهاية تكرار ما فعله في الدور السابق عندما أطاح بالأهلي القطب الآخر في مدينة جدة.

ورغم التعادل المحبط 1-1 مع الفيحاء، بعد استقبال هدف في الثواني الأخيرة، في الجولة الماضية فإن الهلال يتصدر الدوري السعودي بسبع نقاط من ثلاث مباريات بينما تعرض الاتحاد لهزيمة مفاجئة 2-1 أمام ضمك الوافد الجديد وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط من مباراتين فقط.

وسيتجدد الصراع بين الهلال والاتحاد في مباراة قمة جديدة بالدوري المحلي، يوم السبت المقبل.

لكن قبل القمة السعودية سيتحدد يوم الاثنين أول المتأهلين لقبل النهائي عندما يلعب السد بطل قطر مع النصر بطل السعودية.

وقال تشابي مدرب السد: ”نحن سعداء بالوجود في هذه المرحلة من دوري الأبطال ونحن مستعدون للمنافسة. لا شك أن مواجهة النصر صعبة.. لكني أشعر بالتفاؤل لأننا سنخوض المباراة على ملعبنا ووسط جماهيرنا وسندافع عن فرصتنا في التأهل“.

وأضاف: ”هناك ضغط على الجميع وليس فقط على السد. نعلم أن النصر لديه عناصر قوية مثل عبد الرزاق حمد الله وجوليانو لكننا نملك العناصر الجاهزة القادرة على تقديم المستوى المطلوب“.

وتابع قائد برشلونة والسد السابق الذي يخوض موسمه الأول كمدرب: ”هدفي الفوز بدوري الأبطال وجئت إلى قطر من أجل الفوز بالبطولات مع السد كلاعب ومدرب وقد تحدثت مع اللاعبين عن أهمية الفوز“.

وأكد روي فيتوريا، مدرب النصر، جاهزية حمد الله هداف الدوري السعودي في الموسم الماضي لمواجهة السد بعدما تعافى تمامًا من الإصابة وشارك في التعادل دون أهداف مع الشباب في الدوري يوم الجمعة الماضي.

وقال فيتوريا الذي يتقاسم ناديه صدارة الدوري مع الهلال: ”حضرنا إلى هنا من أجل تسجيل الأهداف ولن ننظر إلى مباراتنا السابقة. هدفنا الفوز وتسجيل أكبر عدد من الأهداف“.

وأضاف: ”مباراة الذهاب كانت جميلة وحققنا نتيجة مهمة وانتهت تمامًا.. عبد الرزاق حمد الله جاهز تمامًا وليس لديه أي مشكلة“.

ولن يكون المغربي حمد الله غريبًا على الملاعب القطرية إذ سبق له التألق مع الجيش سابقًا والريان قبل الانتقال إلى النصر في 2018.

موعد مباراة النصر والسد

تنطلق المباراة على ملعب حمد الكبير، مساء اليوم الاثنين، في تمام الساعة الـ18:45 بتوقيت مكة المكرمة، والـ17:45 بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة بي إن سبورت 1HD، بتعليق عصام الشوالي، والكأس 3 HD بتعليق أحمد الطيب، كما أن المباراة منقولة عبر قناة الاتحاد الآسيوي على موقع يوتيوب ببث مباشر داخل السعودية فقط.