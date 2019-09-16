السد ضد النصر في دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

يقام اليوم الاثنين العديد من المباريات المهمة أبرزها السد القطري ضد النصر السعودي في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

وفيما يأتي مواعيد مباريات الاثنين الـ 16 من سبتمبر/أيلول، والقنوات الناقلة لها، مع ملاحظة أن جميع المواعيد المذكورة هي بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة:

دوري أبطال آسيا:

السد القطري VS النصر السعودي، الساعة الـ 18:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ17:45 بتوقيت القاهرة على قناتيbeIN SPORTS HD 1 والكأس HD 3.

الدوري الإنجليزي:

أستون فيلا VS وست هام يونايتد، الساعة الـ22:00 بتوقيت مكة المكرمة، الـ21:00 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 2

الدوري الإيطالي:

تورينو VS ليتشي، الساعة الـ21:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ20:45 بتوقيت القاهرة على قناةbeIN SPORTS HD 4.