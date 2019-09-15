استبعاد يحيى الشهري من قائمة مباراة النصر ضد السد في دوري أبطال آسيا

كشفت تقارير صحفية عن اتخاذ روي فيتوريا، مدرب نادي النصر السعودي، قرارًا نهائيًا باستبعاد يحيى الشهري، لاعب الفريق، من قائمة الفريق لمواجهة السد القطري.

ويلتقي النصر بنظيره السد، على ملعب جاسم بن حمد، في السادسة و45 دقيقة، مساء الغد ”الإثنين“، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

رسمياً : يحيى الشهري خارج قائمة #النصر لمواجهة السد غداً .. pic.twitter.com/NF43Ixu9GL — علي العنزي (@Ali_alabdallh) September 15, 2019

ووفقًا لما ذكره الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر حسابه على ”تويتر“، فإن فيتوريا اتخذ قراره باستبعاد الشهري من مباراة السد؛ لعدم جاهزيته الفنية.

يذكر أن يحيى الشهري تعرض لإصابة في الكتف، خضع على إثرها لعملية جراحية في مايو الماضي، ثم أجرى اللاعب برنامجًا تأهيليًا بدبي على مدار شهرين.

وكان النصر قد حقق فوزًا على السد بنتيجة (2-1)، في مباراة الذهاب، على ملعب الملك فهد الدولي.