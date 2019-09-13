نور الدين إمرابط يرد على أنباء رحيله عن نادي النصر السعودي (فيديو)

نفى اللاعب المغربي نور الدين إمرابط المحترف في صفوف نادي النصر السعودي، عرضه على النادي الأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي.

وكانت تقارير قد راحت بشأن عرض إدارة النصر اللاعب على مسؤولي الأهلي لمقايضته باللاعب سلمان المؤشر وهو ما نفاه اللاعب وسبق وانفردت بذلك إرم نيوز وفقاً لمصادر خاصة بها.

اللاعب قال في تصريحات أعقبت مباراة فريقه أمام الشباب والتي انتهت بالتعادل السلبي: ”لا أعلم سر انتشار الشائعات عني وأقول لمن يطلقها سامحك الله “.

وتابع: ”غير صحيح ما يثار عن عرضي على إدارة الأهلي، تواصلت مع مسؤولي النصر ونفوا ذلك الأمر بشدة وأنا مرتاح في العالمي ”.