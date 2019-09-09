تعرف إلى القيمة السوقية للأندية المتأهلة لربع نهائي آسيا (صورة)

يعد فريق النصر السعودي هو الأغلى من حيث القيمة التسويقية للاعبيه في أندية غرب آسيا المتأهلين للدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ونشر حساب ”دوري بلس“ الرسمي على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ صورة تبين القيمة السوقية بكل نادٍ.

وتقدر القيمة السوقية للنصر بـ57 مليون يورو، يليه الهلال بـ45 مليون يورو، بينما جاء السد القطري ثالثًا بـ27 مليون يورو، والاتحاد رابعًا بـ23 مليون يورو.

وعن أندية شرق آسيا تصدر شنغهاي الصيني القائمة بـ87 مليون يورو، ثم جوانجزو إيفرجراند بـ86 مليون يورو، وتواجد أوراو ريد الياباني في المركز الثالث بـ29 مليون يورو، ثم كاشيما أنتلرز بـ21 مليون يورو.