نادي الهلال السعودي يكشف عن خطوته المقبلة تحسبًا لشكوى كورينثيانز البرازيلي للفيفا

كشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال السعودي، بدأت تجهيز ردودها تأهبًا لشكوى غابرييل فرانكو، لاعب كورينثيانز البرازيلي، للاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ للحصول على كامل عقده مع ”الزعيم“.

وقالت صحيفة ”الرياضية“ إن إدارة الهلال بدأت تجهيز ملف قانوني متكامل تحسبًا لتوجه نادي كورينثيانز البرازيلي إلى ”فيفا“ لشكواه، على خلفية تعثر انتقال غابرييل فرانكو، حيث بدأت جمع كافة الأدلة التي تثبت سلامة موقف ناديها.

وكانت إدارة الهلال قد شرعت في التفاوض لضم اللاعب واتفقت على توقيع تعاقد مدته موسمان نظير مبلغ 5 ملايين دولار.

إدارة الهلال قدمت بعد ذلك اعتذارها للاعب مع شيك بمبلغ 100 ألف دولار بعد اتفاقها مع لاعب فلامنغو غوستافو كويلار.

وكان مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال هشام الكثيري قد أوضح أن موقف نادي الهلال سليم قانونيًا وأنه غير ملزم بدفع أي مبلغ، وأن العقد المبدئي الموقع بين الناديين مشروط بالاتفاق مع اللاعب الذي لم يتم.