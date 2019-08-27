كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الثلاثاء، نحو ملعب ”الجوهرة المشعة“ لمتابعة اللقاء المرتقب بين فريقي الاتحاد والهلال في جولة الذهاب بدور الثمانية ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

ويعد اللقاء بمثابة صدام كروي سعودي بين العملاقين اتحاد جدة والهلال في مواجهة خارج التوقعات ومنافسة شرسة على بطاقة المربع الذهبي.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي ملامح مواجهة الهلال ضد الاتحاد اليوم في دوري أبطال آسيا:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 20:45 مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ستذاع مباراة الاتحاد والهلال عبر قناة بي إن سبورتس HD1 بتعليق حفيظ دراجي، وقناة الكأس 3، بالإضافة إلى القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع ”يوتيوب“، داخل السعودية فقط.

بث مباشر مجاني لمباراة #الهلال_الاتحاد عبر قناة الاتحاد الآسيوي على يوتيوب داخل السعودية#الهلال_الاتحاد_ابطال_اسياhttps://t.co/3vbnJaDJ0n — إرم سبورت (@EremSports) August 27, 2019

ماذا يقول التاريخ؟

يشهد التاريخ على مواجهات عديدة بين عملاقي الكرة السعودية الاتحاد والهلال في عدة بطولات، ولكن آخرها كان يوم 21 فبراير الماضي وفاز الهلال على ملعب الجوهرة المشعة بهدفين دون رد ببطولة الدوري.

وكان آخر فوز قد حققه الاتحاد على حساب الهلال يوم 28 أكتوبر 2016 بثنائية دون رد.

وكان آخر لقاء بين الفريقين في دوري أبطال آسيا بنسخة 2011 في دور الستة عشر وفاز الاتحاد بنتيجة 3-1.

وحقق فريق الاتحاد السعودي لقب دوري أبطال آسيا عامي 2004 و2005 بجانب كأس الكؤوس الآسيوية عام 1999، وحقق فريق الهلال السعودي لقب دوري أبطال آسيا عامي 1992 و2000 وحصد كأس الكؤوس الآسيوية عامي 1997 و2002 وأيضًا فاز بلقب السوبر الآسيوي عام 1997 و2000.

الاتحاد.. والانطلاقة مع سييرا

يبحث الاتحاد عن حسم انطلاقته مع مدربه التشيلي خوسيه سييرا من أجل تحقيق الفوز الذي يسهل المهمة في لقاء الإياب ضد الهلال.

وقال سييرا قبل المباراة: ”ندخل المباراة وسط حالة من الحماس الشديد والمواجهة ستكون صعبة بالنسبة للفريقين“.

ويعتمد الاتحاد على تشكيلته التي تضم فواز القرني لحراسة المرمى وأمامه الرباعي سعود عبدالحميد وزياد الصحفي وعبدالمحسن فلاتة وحمدان الشمراني في خط الدفاع، بينما يقود خط الوسط عبدالإله المالكي وخالد السميري وأمامهما صانع الألعاب التشيلي كارلوس فيلانويفا.

ويقود خط الهجوم إيميليانو فيكيو اللاعب الأرجنتيني والتشيلي لويس خيمينيز مع الهداف البرازيلي رومارينهو.

وقال عادل عبدالرحمن مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“، إن الاتحاد تطور بشكل رائع مع سييرا بعدما كان يصارع الهبوط واستطاع أن يتحرك في كل الاتجاهات ويساهم في تحسين الأداء والنتائج.

وأضاف: ”فيلانويفا هو العقل المفكر في تشكيلة الاتحاد وأعتقد أنه اللاعب الأخطر بجانب رومارينهو الذي يعيش حالة من التألق ويلعب دورًا كبيرًا في نتائج الاتحاد الطيبة في الفترة الأخيرة“.

الهلال يحشد أسلحته

يحشد فريق الهلال أسلحته من أجل مواجهة الاتحاد وتحقيق الفوز خارج أرضه أملًا في تسهيل مهمته للاقتراب من التأهل لنصف النهائي.

وتوقع المدرب الروماني رازفان لوتشيسكو المدير الفني لفريق الهلال مباراة قوية وممتعة بين الفريقين خاصة أنها بين فريقين يملكان جماهيرية واسعة.

ويميل لوتشيسكو لتثبيت التشكيل بوجود الحارس عبدالله المعيوف وأمامه الرباعي علي آل بليهي والكوري الجنوبي جانج هيون سو والظهيرين ياسر الشهراني وحسن كادش في خط الدفاع وأمامه الرباعي محمد كنو وسلمان الفرج والبيروفي أندريه كاريلو وسالم الدوسري في خط الوسط، بينما يقود الهجوم الإيطالي سباستيان جيوفينكو والفرنسي بافتيمبي غوميز.

وأشار عادل عبدالرحمن إلى أن الهلال يملك قوة هجومية جبارة بوجود غوميز تحديدًا كقناص موهوب وقوي بجانب جيوفينكو وكاريلو والدوسر كصناع لعب مميزين، ولكن هناك ثغرات دفاعية قد تساعد الاتحاد.