التشكيل المتوقع لمباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا

يتعين على الهلال السعودي إزاحة فريق سعودي آخر هو نادي الاتحاد، إذا ما أراد الاحتفاظ بأمل إحراز لقب بطل دوري أبطال آسيا، عندما يحل ضيفاً على الأخير على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في ذهاب الدور ربع النهائي، اليوم الثلاثاء.

كان الهلال تخطى فريقاً آخر من مدينة جدة هو الأهلي، برغم خسارته إياباً أمامه 0-1 في الرياض، وذلك لفوزه عليه 4-2 ذهاباً في عقر داره.

وتوج الهلال بطلاً للمسابقة القارية مرتين عامي 1991 و2000، عندما كان يطلق عليها تسمية كأس أبطال الأندية الآسيوية، لكنه لم ينجح في خطب ودها منذ اعتماد النظام الجديد موسم 2002-2003، علماً بأنه بلغ النهائي مرتين في الأعوام الأخيرة، فخسر أمام وسترن سيدني واندررز عام 2014، وأمام أوراوا رد دايموندز الياباني عام 2017.

أما الاتحاد فأحرز اللقب القاري مرتين عامي 2004 و2005، وخسر نهائي 2009.

وحقق الفريقان انطلاقة جيدة في الدوري المحلي، حيث تغلب الهلال على أبها 4-2، والاتحاد على الرائد 3/1.

وهي المرة الثانية التي يلتقي فيها الفريقان في المسابقة القارية بمسماها الجديد، وكانت الأولى في مايو 2011 عندما فاز الاتحاد 3-1 في دور الـ16 بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وفيما يلي التشكيل المتوقع للفريقين:

نادي الهلال

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

الدفاع: ياسر الشهراني، على البليهى، جانج هيون سو، عبد الله الحافظ

الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سيباستيان جيوفينكو

الهجوم: سالم الدوسري، أندريه كاريلو، بافيتيمبي غوميز

نادي الاتحاد

حراسة المرمى: جروهي

الدفاع: سعود عبد الحميد، زياد الصحفي، مروان دا كوستا، حمدان الشمراني

الوسط: كريم الأحمدي، خالد السميري، كارلوس فيلانويفا، عبد العزيز البيشى

الهجوم: هارون كمارا، الكساندر بريجوفيتش.