القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا

يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضي ”الجوهرة المشعة“ بمدينة جدة، مواجهة مثيرة عندما يستضيف فريق الاتحاد نظيره الهلال في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

كان الهلال قد صعد إلى دور ثمانية بعدما أقصى مواطنه الأهلي في دور الـ 16، أما الاتحاد فقد أقصى ذوب آهن أصفهان الإيراني بعدما فاز في العودة 4-3 وفاز في الذهاب 2-1.

المباراة تأتي بعدما استهل الاتحاد مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بفوز كبير أمام الرائد بثلاثية مقابل هدف، بينما أنهى الهلال مغامرة أبها برباعية مقابل هدفين.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والهلال

ستذاع مباراة الاتحاد والهلال عبر قناة بي إن سبورتس HD1 بتعليق حفيظ دراجي،وقناة الكأس 3، بالإضافة إلى القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع ”يوتيوب“، داخل السعودية فقط.