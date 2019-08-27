موعد مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا

يستضيف نادي الاتحاد السعودي نظيره الهلال مساء اليوم الثلاثاء في إطار منافسات ذهاب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.
ويلتقي نادي الاتحاد مع الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” مساء اليوم الثلاثاء.
نادي الاتحاد كان تأهل إلى دور ربع نهائي ”الآسيوية“ عقب تخطي عقبة ذوب آهن بمجموع نتيجة مباراتي الذهاب والإياب 6-4.
على الجانب الآخر نجح الهلال في عبور الأهلي السعودي بالفوز ذهابًا وإيابًا بنتيجة 4-3.
موعد مباراة الاتحاد والهلال
تنطلق مباراة الاتحاد والهلال في تمام الساعة الـ 8:45 بتوقيت مكة المكرمة، الـ7:45 بتوقيت القاهرة.