موعد مباراة الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا

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يلتقي نادي الاتحاد مع الهلال على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” مساء اليوم الثلاثاء.