تقارير: جوستافو كويلار يتمرد على إدارة فلامنغو من أجل الانتقال لنادي الهلال السعودي

كشفت تقارير صحفية برازيلية، أن اللاعب الكولومبي جوستافو كويلار قد بكى وتوسل لإدارة فلامنغو من أجل السماح له بالرحيل والانتقال للاحتراف خارج البرازيل.

ويعد كويلار هدفًا لنادي الهلال السعودي، لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

التقارير أشارت إلى أن الهلال سيدفع 8.5 مليون يورو مقابل 100% من الحقوق، حيث يمتلك فلامنغو 70% من القيمة يليه نادي ديبورتيفو كالي 30%، بينما سيحصل كويلار على 2.5 مليون يورو لكل موسم.

وكانت تقارير مقربة من نادي الهلال أعلنت توصل إدارة النادي برئاسة فهد بن نافل إلى اتفاق لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب ما نقل عدد من الصحف البرازيلية، فإن اللاعب بعد رفض إدارة فلامنغو رحيله قد أبلغهم بعدم جاهزيته لمواجهة فريقه أمام سييارا في الدوري وإنترناسيونال في كأس الليبرتادوريس ثم فاسكو دي غاما بعد ذلك.

وقالت صحيفة ”torcedores“، إن اللاعب أخبر إدارة ناديه أنه يواجه مشاكل عائلية خطيرة وأن زوجته وأطفاله قد غادروا البرازيل بالفعل.

وأعلنت إدارة النادي البرازيلي في بيان لها، أنها أبعدت اللاعب عن الفريق لأجل غير مسمى حيث يرفض النادي هناك رحيل لاعبه.

ويبلغ الشرط الجزائي في عقد اللاعب مع ناديه البرازيلي نحو 70 مليون يورو.

والهلال، تعاقد مع 3 لاعبين في الميركاتو الصيفي الحالي حتى الآن؛ وهم: المدافع الكوري الجنوبي جانغ هيون سوو، والظهير الأيمن أمير كردي، والمهاجم صالح الشهري، بالإضافة إلى شراء عقد البيروفي أندريه كاريلو، من بنفيكا، بعد أن لعب في الفريق الأول معارًا، الموسم الماضي.