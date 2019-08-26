أهداف مباراة النصر والسد.. 2/1 للعالمي (فيديو)

سجل علي أسدالله قمبر الهدف الأول في المباراة التي تجمع السد القطري والنصر السعودي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وجاء هدف السد في الدقيقة 21.

وتعادل عبدالرحمن الدوسري للنصر في الدقيقة 44.

وسجل جوليانو فيكتور دي باولا الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 72.

ويتصدر المحترف البرازيلي جوليانو قائمة هدافي النصر في دوري أبطال آسيا نسخة 2019 برصيد 7 أهداف.

وتقابل الفريقان من قبل في دوري الأبطال نسخة عام 2011، وفاز السد في لقاء الذهاب بدور المجموعات في قطر بهدف دون رد، وتعادلا 1/1 في السعودية.