مباراة النصر والسد.. عبدالرزاق حمدالله خارج تشكيلة العالمي (صورة)

كشف المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لنادي النصر السعودي عن تشكيلة العالمي لمواجهة السد القطري، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وشهدت التشكيلة الأساسية غياب المهاجم المغربي الفتاك عبدالرزاق حمدالله، بعد أن أُصيب في مباراة النصر أمام ضمك في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت تشكيلة النصر لمواجهة السد على النحو التالي:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

الدفاع: عوض خميس، عبدالله مادو، عمر هوساوي، سلطان الغنام.

الوسط: عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الخيبري، فهد الجميعة، جوليانو، نورالدين إمرابط.

الهجوم: صالح آل عباس.

وسجل عبدالرزاق حمدالله هدفًا في الدقيقة 45 أمام ضمك، لكنه غادر الملعب في الدقيقة 71، في فوز النصر 2/0 على ضمك في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، ولم يكشف النصر مدة غياب حمدالله، الذي سجل 35 هدفًا في الدوري السعودي موسم 2018/2019.

وتقابل الفريقان من قبل في دوري الأبطال نسخة عام 2011، وفاز السد في لقاء الذهاب بدور المجموعات في قطر بهدف دون رد، وتعادلا 1/1 في السعودية.