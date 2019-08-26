القنوات الناقلة لمباراة النصر والسد اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا

يصطدم نادي النصر السعودي بنظيره السد القطري، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا.. على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة النصر والسد، في تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربعًا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قنوات beIN SPORTS HD 1، وقناة الكأس 3، بالإضافة إلى القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع ”يوتيوب“، داخل السعودية فقط.

رابط موقع الاتحاد الأسيوي عبر اليوتيوب وسوف يتم نقل مباراة بين النصر والسد عبر هذا الرابط????????

#نحن_السد_امام_السد

#عالمي_ياعالميhttps://t.co/IO92hJfQM5 — ﮼خالد،فارس،نجد (@k_halid17) August 25, 2019

وكان نادي النصر تأهل لهذا الدور بعد الفوز على نادي الوحدة الإماراتي، بينما تأهل السد على حساب مواطنه الدحيل.

والمواجهة أمام السد، ليست الأولى بين النصر والأندية القطرية، بل هي رقم 21 في مختلف المباريات الودية والبطولات الإقليمية والقارية.

ولعب النصر، أمام الأندية القطرية، 20 مباراة، فاز في 9 منها، وتعادل في 7، مقابل 4 هزائم فقط، مسجلًا 35 هدفًا، ومستقبلًا 22 هدفًا.

مباراة النصر والسد اليوم ستكون الثالثة بين الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقابل النصر للمرة الأولى مع السد القطري في عام 2011 بـ دوري أبطال آسيا، إذ فاز السد في لقاء الذهاب بهدف دون رد في مرحلة دور المجموعات، وكان التعادل حاضرًا بينهما بهدف لكل فريق في جولة الإياب.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مجموع مباراتي النصر والسد مع الفائز من المواجهة الثانية في الدور ربع النهائي التي تجمع بين الثنائي السعودي اتحاد جدة والهلال.

تُقام مباراة النصر ضد السد في جولة العودة يوم الـ 16 من سبتمبر المقبل في ملعب جاسم بن حمد في مدينة الدوحة.