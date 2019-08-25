الفيحاء يهدد بشكوى نادي النصر السعودي بسبب مستحقات عبدالله آل سالم 

قال عبدالله أبانمي، رئيس نادي الفيحاء، إنهم ينتظرون رد إدارة النصر السعودي على مخاطبتهم بشأن مستحقاتهم من وراء انتقال اللاعب عبدالله آل سالم للعالمي.

وهدد أبانمي، في تصريحات تلفزيونية، إدارة النصر باتخاذ الإجراءات القانونية، بسبب عدم ردهم على طلبه، علماً بأن مستحقات الفيحاء تبلغ نحو 3 ملايين ريال.

وكانت إدارة نادي النصر استقرت على التخلص من عبدالله السالم واعتبار اتفاقية شراء عقده من الفيحاء غير ملزمة، ويأتي ذلك في إطار عدم اعتماد المدرب عليه في ظل وجود عبدالرزاق حمدالله وعبدالفتاح آدم.

عبدالله أبانمي – رئيس نادي #الفيحاء:#النصر لم يرد علينا في قضية عبدالله آل سالم .. وخلال يومين سنتوجه إلى محامي#الديوانيه pic.twitter.com/SBxKdFr2zz — KSA SPORTS (@riyadiyatv) August 24, 2019

وكان نادي النصر تعاقد مع المهاجم عبدالله السالم على سبيل الإعارة في شتاء 2019 لمدة 6 أشهر من الفيحاء ومن ثم قام بشراء عقده هذا الصيف.

وعلى صعيد آخر؛ تعادل نادي الفيحاء مع الفيصلي سلبيًّا، مساء السبت، في الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبهذا الشأن، أكد أبانمي: “تعد بداية إيجابية للفريق ومطمئنة والانسجام بين اللاعبين سيكون حاضرًا بإذن الله في الأيام المقبلة”.