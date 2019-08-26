موعد مباراة النصر ضد السد اليوم في ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا

يواجه نادي النصر السعودي نظيره السد القطري، مساء الاثنين، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، ضمن منافسات ذهاب دور ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

والنصر صعد إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا بعد تخطي عقبة الوحدة الإماراتي، بينما تأهل السد القطري بعد الإطاحة بمواطنه الدحيل.

والمواجهة أمام السد ليست الأولى بين النصر والأندية القطرية، بل هي رقم 21 في مختلف المباريات الودية والبطولات الإقليمية والقارية.

ولعب النصر أمام الأندية القطرية 20 مباراة، فاز في 9 منها، وتعادل في 7، مقابل 4 هزائم فقط، مسجلًا 35 هدفًا، ومستقبلًا 22 أخرى.

مباراة النصر والسد اليوم ستكون الثالثة بين الفريقين في بطولة دوري أبطال آسيا.

وتقابل النصر للمرة الأولى مع السد القطري في عام 2011 بدوري أبطال آسيا، حيث فاز السد في لقاء الذهاب بهدف دون رد في مرحلة دور المجموعات، وكان التعادل حاضرًا بينهما بهدف لكل فريق في جولة الإياب.

غداً الاثنين ..#النصر في خطوة هامة في دور الثمانية من دوري أبطال آسيا#النصر_السد القطري

⏱ 8:45 مساءً

???? استاد الملك فهد الدولي بالتوفيق يا #عالمي ???? pic.twitter.com/Yx5J75q89z — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) August 25, 2019

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مجموع مباراتي النصر والسد مع الفائز من المواجهة الثانية في الدور ربع النهائي التي تجمع بين الثنائي السعودي اتحاد جدة والهلال.

تقام مباراة النصر ضد السد في جولة العودة يوم 16 سبتمبر المقبل في ملعب جاسم بن حمد في مدينة الدوحة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتنطلق مباراة النصر والسد في تمام الساعة الثامنة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربعًا بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قنوات beIN SPORTS HD 1، وقناة الكأس 3، بالإضافة إلى القناة الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على موقع ”يوتيوب“، داخل السعودية فقط.