روي فيتوريا يكشف موقف عبدالرزاق حمدالله من المشاركة بمباراة النصر والسد في دوري أبطال آسيا

أثار المدرب البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر السعودي، مزيدًا من الشكوك حول قدرة المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله من اللحاق بمباراة النصر والسد القطري بدوري أبطال آسيا، غدًا الإثنين، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال فيتوريا خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة:“لدينا في مركز الهجوم عبدالرزاق حمدالله، وصالح آل عباس، لكن لا أعلم عن إمكانية لعبهم في المباراة من عدمها، فحمدالله لا توجد حتى الآن أي ضمانة لمشاركته غًدا، وسننتظر حتى نهاية تدريب اليوم لنرى إذا كان بإمكانه المُشاركة في اللقاء أم لا“.

وقال النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر، يوم الخميس:“أظهرت الفحوصات الطبية الأولية التي أجراها لاعب الفريق الأول الكابتن عبدالرزاق حمدالله تعرضه لإلتواء في مفصل القدم. وكشفت الفحوصات الطبية التي أجراها الكابتن سلطان الغنام في أحد المستشفيات في الرياض ارتفاعًا بسيطًا بدرجة الحرارة“.

وسجل عبدالرزاق حمدالله هدفًا في الدقيقة 45، لكنه غادر الملعب في الدقيقة 71، في فوز النصر 2/0 على ضمك في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، ولم يكشف النصر مدة غياب حمدالله، الذي سجل 35 هدفًا في الدوري السعودي موسم 2018/2019.

وأضاف فيتوريا:“مباراة يوم غدٍ كبيرة وصعبة، ضد خصم جيد، يملك لاعبين مميزين وبغض النظر عن الخصم لدينا الرغبة والإمكانيات التي تؤهلنا للذهاب بعيدًا في البطولة“.

وأردف:“السد يمتلك عناصر قوية، ونحن لدينا القوة والاستعداد التام أيضًا، ومثل هذه المباريات تتحكم بها التفاصيل الصغيرة، ويجب أن يكون تركيزنا كبيرًا في الذهاب والإياب“.

وعن اختيار المغربي نورالدين إمرابط بديلًا لـ“مايكون“ في القائمة الآسيوية، قال فيتوريا:“استبعدت مايكون لأننا نملك عددًا كبيرًا من اللاعبين في الدفاع، خاصة اللاعبين المحليين“.

وواصل:“ضعنا قوتنا الأجنبية في الأمام، والإمكانيات هي أساس اختيار اللاعبين. ولدينا خيارات كثيرة في الخط الخلفي عكس ما هو متوافر في الخط الأمامي، بالإضافة لأن الخيارات الهجومية في الفريق قليلة“.

واختتم المدرب البرتغالي:“حضور الجماهير، غدًا، يعطينا دفعة معنوية كبيرة، ونحن ندعوهم للحضور ليقدم اللاعبون كل الإمكانيات الممكنة“.

موعد مباراة النصر والسد

تنطلق مباراة الفريقين، غدًا الاثنين، في تمام الساعة الـ 19:45 بتوقيت القاهرة، الـ20:45 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قنوات ”الكأس“ وبي إن سبورتس HD1، بالإضافة للحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل السعودية فقط.