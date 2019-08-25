موعد مباراتي الهلال والاتحاد.. والنصر ضد السد في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا

يعود نادي الهلال إلى جدة مرة أخرى لكن هذه المرة لمواجهة عملاقها الآخر الاتحاد في لقاء سعودي خالص جديد في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، بعد غد الثلاثاء.

كما يتجه السد القطري، وهو آخر بطل عربي لدوري الأبطال في 2011، إلى الرياض حيث يلاقي النصر بطل السعودية في مواجهة بين الغريمتين السعودية وقطر على المسرح القاري، غدًا الاثنين.

وفي زيارته الأخيرة لاستاد الجوهرة المشعة في جدة، حقق الهلال فوزًا مثيرًا للإعجاب 4-2 في ذهاب دور الستة عشر على الأهلي، غريم الاتحاد التقليدي، مهد له طريق التأهل إلى دور الثمانية رغم هزيمته إيابًا على أرضه بهدف وحيد.

وكانت مواجهة جدة ضد الأهلي الأولى لمدرب الهلال الجديد رازفان لوتشيسكو، الذي يتطلع للعودة إلى الرياض منتصرًا مرة أخرى في مباراة يتوقع أن تشهد أجواءً حماسية من مشجعي الاتحاد.

لكن فوز الهلال، بطل آسيا مرتين، 4-2 على أبها الوافد الجديد في الجولة الافتتاحية للدوري السعودي للمحترفين، يوم الجمعة، لم يثر إعجاب المدرب الروماني، الذي أبدى عدم رضاه عن الطريقة التي استقبل بها فريقه هدفين بملعبه.

وقال لوتشيسكو: ”أنا غير راض عن طريقة استقبالنا للأهداف، وعلينا الحرص على تجنب ذلك في المستقبل“.

وتعرض الهلال، الذي يلعب في دور الثمانية بدوري الأبطال للمرة السادسة في آخر عشر سنوات، لضربة قوية قبل مواجهة الاتحاد بعد إصابة لاعب الوسط عبد الله عطيف في الركبة خلال الفوز على أبها وغيابه لفترة قد تصل إلى خمسة أسابيع.

لكن لوتشيسكو سيأمل في عرض مذهل آخر من مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي أحرز ثلاثية في الانتصار على الأهلي في زيارته السابقة إلى جدة، كما هز الشباك ضد أبها بجانب المهاجم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو.

ولم يحظ الاتحاد، بطل آسيا في 2004 و2005، بنجاح كبير على المستوى القاري في السنوات الأخيرة، لكن الفوز على زوب آهان الإيراني في دور الستة عشر منحه فرصة الظهور في دور الثمانية للمرة الأولى منذ 2014.

ومثل الهلال، استهل الاتحاد مشواره المحلي بالفوز 3-1 على الراائد يوم الجمعة مستفيدًا من ثنائية للبرازيلي رومارينيو، ليواصل استعادة توازنه بعد موسم كارثي في 2018-2019 صارع فيه الهبوط قبل أن يعيد مدربه السابق خوسيه لويس سييرا لتولي المسؤولية من جديد.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

وتنطلق مباراة الفريقين، مساء الثلاثاء على ملعب ”الجوهرة المشعة“، في تمام الساعة الـ 19:45 بتوقيت القاهرة، الـ20:45 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قنوات الكأس وبي إن سبورتس HD1، بالإضافة للحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل السعودية فقط.

* مسيرة دون هزيمة

لم يتذوق النصر طعم الهزيمة في دوري الأبطال منذ ست مباريات، لكنه سيخوض الاختبار الأصعب له حتى الآن في البطولة أمام السد بقيادة مدربه تشابي قائد برشلونة السابق الذي استهل الموسم بنجاح لافت.

ونجح النصر في تعويض تعادل مخيب على أرضه مع الوحدة الإماراتي في ذهاب دور الستة عشر لينتصر في أبوظبي ويتفوق في النتيجة الإجمالية، ويأمل في المزيد من الأهداف من هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله والبرازيلي جوليانو الذي سجل هدفين خلال الفوز 3-2 على الوحدة.

وكان حمد الله وجوليانو في قائمة مسجلي الأهداف أيضًا خلال فوز النصر 2-صفر على ضمك الوافد الجديد في الجولة الافتتاحية للدوري السعودي يوم الخميس.

وبدأ تشابي مشواره مع السد بتجاوز غريمه المحلي الدحيل في دور الستة عشر لدوري الأبطال، ثم هزمه مجددًا في كأس السوبر القطرية في وقت سابق هذا الشهر، قبل أن يستهل رحلة الدفاع عن لقب الدوري بانتصار كبير 4-1 على الوكرة، يوم الأربعاء الماضي.

لكن الفريق القطري سيدخل مواجهة النصر دون لاعب الوسط الكوري الجنوبي نام تاي-هي الذي يغيب لثلاثة أسابيع بسبب إصابة في عضلات أعلى الفخذ تعرض لها أمام الدحيل – ناديه السابق – في مباراة السوبر.

كما يأمل فريق تشابي أن يكرر عروضه القوية على أرضه في مبارياته خارج الديار على أمل تحقيق أول انتصار بعيدًا عن ملعبه في دوري الأبطال هذا العام.

موعد مباراة النصر والسد

تنطلق مباراة الفريقين، غدًا الاثنين، في تمام الساعة الـ 19:45 بتوقيت القاهرة، الـ20:45 بتوقيت السعودية، وتذاع عبر قنوات ”الكأس“ وبي إن سبورتس HD1، بالإضافة للحسابات الرسمية للاتحاد الآسيوي لكرة القدم على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل السعودية فقط.