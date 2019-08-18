صحيفة: استبعاد مايكون من قائمة نادي النصر السعودي بدوري أبطال آسيا وإعادة نورالدين إمرابط

كشفت تقارير صحفية أن البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي، قرر ضم المغربي نورالدين إمرابط، بديلًا للبرازيلي مايكون بيريرا، في قائمته التي سيكمل بها ما تبقى من منافسات دوري أبطال آسيا 2019.

وبحسب ما نقلت صحيفة ”الرياضية“ فإن البرتغالي وضع إمرابط ولاعب المحور، البرازيلي بيتروس، في مفاضلة لضم أحدهما إلى القائمة الآسيوية، بدلًا من مايكون.

وسيواجه النصر منافسه السد القطري يوم الاثنين 26 أغسطس الجاري، في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، على أن تقام مباراة الإياب يوم 16 سبتمبر.

وكان الاتحاد الاسيوي قد اختار اللاعب عبدالرزاق حمدالله ضمن أكثر اللاعبين تأثيرًا مع فرقهم في مباريات دور الـ 16 من المسابقة.

وتجاوز النصر منافسه الوحدة الإماراتي في دور الـ16 بنتيجة إجمالية 4/3.