استمرار نقل الدوري السعودي 2019/2020 مجانًا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، رسميًا، نقل مباريات دوري المحترفين، موسم 2019/2020، مجانًا للعام الثاني على التوالي.

وأقامت رابطة الدوري السعودي للمحترفين بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأحد، حفل تدشين للموسم الجديد 2019/2020، بحضور مسلي آل معمر رئيس الرابطة، والأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة، والفرنسي هيرفي رينار المدير الفني للمنتخب السعودي، إلى جانب ممثلي الأندية.

وقال الاتحاد السعودي خلال الحفل، إن مباريات الدوري السعودي سيستمر نقلها مجانًا، عبر القنوات السعودية الرياضية.

إلى ذلك، تقرر تطوير تقنية حكم الفيديو المساعد ”VAR“، التي تم الاعتماد عليها الموسم الماضي، ليزداد عدد كاميراتها من 8 إلى 12 كاميرا.

كما قرر الاتحاد السعودي استخدام تقنية Crosshair المتقدمة، لرصد حالات التسلل الدقيقة، في سعيه إلى تقليل الأخطاء التحكيمية.

وتقرر أيضًا زيادة عدد الكاميرات الناقلة للمباريات إلى 28 كاميرا، مع استخدام تقنية الخريطة الحرارية لتتبع اللاعبين، وإضافة خاصية الإحصاءات والأرقام خلال المباريات، إلى جانب الاعتماد على نخبة من الحكام الأجانب المميزين.

يشار إلى أن النصر تُوّج بطلًا للدوري السعودي الموسم الماضي، بإحرازه 71 نقطة، متفوقًا بنقطة عن الهلال الوصيف.

وينطلق الدوري السعودي للموسم الجديد 2019/2020، يوم الخميس 22 أغسطس الجاري، بخوض مباراتين في اليوم الأول بين النصر وضمك، والأهلي والعدالة.