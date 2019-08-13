الهلال ضد الاتحاد.. النصر والسد: مواعيد مباريات ربع نهائي دوري أبطال آسيا‎

تأهل الهلال السعودي إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم خسارته بملعبه 1-صفر أمام منافسه المحلي الأهلي إذ تفوق 4-3 في النتيجة الإجمالية، اليوم الثلاثاء.

واستفاد الهلال، بطل آسيا مرتين في 1992 و2000، من فوزه 4-2 في لقاء الذهاب لينجو رغم الهزيمة الأولى على ملعبه بعد 10 مباريات متتالية بالبطولة.

وسيخوض الهلال مواجهة سعودية أخرى في الدور المقبل أمام الاتحاد الذي أطاح بفريق زوب آهان الإيراني أمس الاثنين.

وتم تحديد موعد مباراة الذهاب لتكون يوم 27 أغسطس الجاري، والإياب 17 سبتمبر المقبل.

فيما تأهل فريق السد القطري، الثلاثاء، إلى الدور ربع النهائي، وتغلب على مواطنه وضيفه الدحيل بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة الإياب لثمن النهائي للبطولة، بعد التعادل بهدف لكل فريق في مباراة الذهاب.

وسيلعب السد، وهو آخر بطل عربي لآسيا في 2011، مع النصر السعودي الذي تفوق 4-3 على الوحدة الإماراتي في مجموع مباراتي دور الستة عشر.

وتم تحديد موعد مباراة الذهاب لتكون يوم 26 أغسطس الجاري، والإياب 16 سبتمبر المقبل.

وسيكون دور الأربعة الذهاب 1 أكتوبر، والإياب 22 أكتوبر، ويقام ذهاب النهائي في 9 نوفمبر، والإياب 24 نوفمبر.