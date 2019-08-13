نادي الهلال السعودي يفاوض جوستافو كويلار ‎مجددًا

قالت مصادر قريبة الصلة بنادي الهلال السعودي، إن إدارة النادي عاودت الدخول في مفاوضات لضم المحور الكولومبي جوستافو كويلار.

كويلار يلعب في صفوف فلامنغو البرازيلي وسبق وأن تقدمت إدارة الهلال بطلب لضم اللاعب في الموسم الماضي لكن طلبها قوبل بالرفض وقتها.

وكشف تقارير برازيلية عن تلقي اللاعب عرضًا كبيرًا من أحد أندية دوري الخليج العربي أيضًا.

اللاعب ”26“ عامًا يجيد في مركز المحور الدفاعي وهو ما يطلبه الهلال في الوقت الحالي، إذ شارك مع فريقه في موسمه الحالي في 8 مباريات.

الهلال يسعى كثيرًا للتعاقد مع لاعب محور أجنبي، إذ سبق له مفاوضة البرازيلي ادينيلسون لاعب انترناسيونال لكن إدارة النادي البرازيلي رفضت العرض.