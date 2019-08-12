مباراة الهلال ضد الأهلي.. مدرب الزعيم: نعلم دوافع ”الراقي“ ولن نسمح لهم بالعودة

قال المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي إن فريقه يحترم الأهلي كثيرًا، ويعلمون رغبته في التعويض، مشيرًا إلى أنهم سيخوضون مواجهة الغد بتركيز عالٍ.

وأكد لوشيسكو في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن فريقه استعد للمباراة، وأنهم يعلمون دوافع الأهلي للعودة، قائلًا: ”يملكون لاعبين على مستوى عالٍ، والخسارة الثقيلة على الأرض ستجعل الأهلي يحضر بدافع قوي لرد الاعتبار“.

وأضاف: ”لن نسمح للأهلي بالعودة وسنحسم التأهل“.

وعن غياب محمد البريك قال إن دوره كمدرب يكمن في جاهزيته لأي ظرف بإيجاد الحلول“.

واختتم مدرب الهلال حديثة قائلًا: ”دائمًا المدرب يرغب في المزيد من الوقت، من أجل الإعداد الجيد، ولكن بعد أربعة أسابيع من الإعداد أنا راضٍ نسبيًا عما قدمه الفريق في أول مباراة رسمية“.