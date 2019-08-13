مباراة الهلال ضد الأهلي.. محمد العويس يعتدي على غوميز بعد تدخل بسيط من الأخير (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت فريقي الأهلي والهلال، مساء الثلاثاء، موقفًا غريبًا من محمد العويس، حارس ”الراقي“، بعد اعتدائه على المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز.

وتأهل فريق الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وتلقى الهلال الهزيمة على ملعبه من ضيفه ومواطنه أهلي جدة بهدف دون ردٍ، في مباراة الإياب لثمن النهائي للبطولة القارية، ليتأهل بعد فوزه في مباراة الذهاب بأربعة أهداف لهدفين.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة تدخل غوميز مع العويس بقوة ليقوم اللاعب الفرنسي بالاعتذار للأخير، ولكن العويس لم يتقبل الأمر ودفع غوميز في وجهه بقوة، ليتدخل الحكم ويفصل بين الطرفين.

وأحرز هدف اللقاء الوحيد، عبد الفتاح توفيق عسيري في الدقيقة 43 من زمن المباراة.

ولم يقدم الهلال الأداء القوي المنتظر طوال اللقاء، وكانت خطورته على مرمى الضيوف قليلة للغاية.

وفشل الأهلي في العودة حيث كان يحتاج لتسجيل هدفين آخرين لضمان التأهل لربع النهائي.

بهذه النتيجة، ضرب الهلال موعدًا مع فريق سعودي آخر هو اتحاد جدة الذي أطاح بذوب آهن أصفهان الإيراني من ثمن النهائي.