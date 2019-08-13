نادي الهلال يخسر من الأهلي ويبلغ دور الثمانية لملاقاة الاتحاد في دوري أبطال آسيا (فيديو)

تأهل نادي الهلال السعودي إلى دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم رغم خسارته بملعبه 1-صفر أمام منافسه المحلي الأهلي إذ تفوق 4-3 في النتيجة الإجمالية، اليوم الثلاثاء.

واستفاد الهلال، بطل آسيا مرتين في 1992 و2000، من فوزه 4-2 في لقاء الذهاب لينجو رغم الهزيمة الأولى على ملعبه بعد 10 مباريات متتالية بالبطولة.

هدف ⚽️ شباك المعيوف تهتز بالأول لصالح الراقي السعودي! الهلال 0 الأهلي 1#ACL2019 pic.twitter.com/pF7Mc3sqbS — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 13, 2019

وسيخوض الهلال مواجهة سعودية أخرى في الدور المقبل أمام الاتحاد الذي أطاح بفريق زوب آهان الإيراني، أمس الاثنين.

وسجل عبد الفتاح عسيري هدف اللقاء الوحيد بتسديدة قرب حدود منطقة الجزاء خدعت الحارس عبدالله معيوف قبل نهاية الشوط الأول.

وغابت خطورة الهلال في معظم فترات اللقاء باستثناء محاولة من المهاجم الفرنسي بافتيمبي غوميز، صاحب ثلاثية في لقاء الذهاب، تصدى لها الحارس محمد العويس في أول نصف ساعة‭ ‬بجانب بعض الفرص أواخر الشوط الثاني.