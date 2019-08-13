استبعاد عبدالله عطيف من قائمة مباراة الهلال ضد الأهلي في دوري أبطال آسيا

استعبد الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب نادي الهلال السعودي، الدولي عبدالله عطيف، لاعب خط وسط فريقه، من القائمة المشاركة في لقاء الأهلي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا .

وجاء استبعاد عطيف عن المواجهة، بسبب تعرضه لوعكة صحية، منعته من إكمال تدريبات الأمس، قبل إجراء الفحوصات بأحد المراكز الطبية في الرياض، وفقا لما ذكرته صحيفة ”الرياضية“.

وفي الوقت نفسه، ضم لوشيسكو لاعب خط الوسط سلمان الفرج إلى المعسكر النهائي للمواجهة الآسيوية، وذلك بعد تماثله للشفاء، إذ بات ورقة جاهزة في يد المدرب للمشاركة في المباراة بعد فترة طويلة من الغياب، إثر تعرضه لإصابة منتصف الموسم الماضي.

وكان لقاء الذهاب الذي جمع بين الفريقين الأسبوع الماضي، على ملعب “الجوهرة المشعة”، قد انتهى بفوز الهلال على نظيره الأهلي، برباعية مقابل هدفين.

قمة اليوم بين الفريقين الكبيرين، تحتاج إلى وجود حظ كبير بجانب النادي الأهلي الذي يحتاج إلى الفوز بفارق ثلاثة أهداف، من أجل الصعود لدور ربع النهائي في بطولة دوري أبطال آسيا ومواجهة نادي الاتحاد.