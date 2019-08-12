نادي الاتحاد السعودي يبلغ دور الـ8 لدوري أبطال آسيا بفوز مثير على ذوب آهن (فيديو)

بلغ نادي الاتحاد السعودي دور الثمانية بدوري أبطال آسيا لكرة القدم بعدما كرر فوزه على ذوب آهن الإيراني إذ تغلب عليه 4-3 في مباراة الإياب في الدوحة اليوم الاثنين.

وافتتح إيميليانو فيكيو التسجيل للاتحاد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

وأدرك ذوب آهن التعادل بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني بفضل هدف لويس خيمنيز بالخطأ في مرماه لكن الفريق السعودي استعاد التقدم في الدقيقة التالية بهدف عكسي من محمد باقر صادقي حارس الفريق الإيراني.

وأضاف رومارينيو هدفين في غضون ست دقائق ليتقدم الاتحاد 4-1 في الدقيقة 71.

وأحرز هادي محمدي ومكاولي كريسانتس هدفين لزوب آهان في الدقيقتين 72 و83 لكن ذلك لم يكن كافيا للفريق الإيراني الذي خسر 2-1 في الذهاب.

وتأهل الاتحاد لمواجهة الفائز من مواجهة الهلال والأهلي غريميه المحليين، حيث فاز الهلال 4-2 على مستضيفه الأهلي في الذهاب الأسبوع الماضي.

هدف ⚽️ فيتشيو يصعب الأمور على الفريق الإيراني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول! ذوب آهن الإيراني 0 الاتحاد السعودي 1#ACL2019 pic.twitter.com/qk3IqHuLng — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

هدف ⚽️ الفريق الإيراني يسجل التعادل في إياب ثمن نهائي #دوري_أبطال_آسيا ذوب آهن الإيراني 1 الاتحاد السعودي 1#ACL2019 pic.twitter.com/gyt4zy6gBK — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

هدف ⚽️ العميد يتقدم مجدداً في إياب دور الـ 16 من #دوري_أبطال_آسيا بعد خطأ فادح من الحارس محمد باقر صادقي! ذوب آهن الإيراني 1 الاتحاد السعودي 2#ACL2019 pic.twitter.com/BBCwfIDVFX — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

هدف ⚽️ أخيرا رومارينيو يسجل! 25 دقيقة تقريباً تفصل النمور عن التأهل لربع نهائي #دوري_أبطال_آسيا ذوب آهن الإيراني 1 الاتحاد السعودي 3#ACL2019 pic.twitter.com/URwUnXFqKE — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

هدف ⚽️ هذا العميد ???????? رومارينيو يحرز الرابع للنمور! ذوب آهن الإيراني 1 الاتحاد السعودي 4#ACL2019 pic.twitter.com/br22iQEMne — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

هدف ⚽️ هادي محمدي يقلص الفارق لمصلحة الفريق الإيراني! ذوب آهن الإيراني 2 الاتحاد السعودي 4#ACL2019 pic.twitter.com/AMTVpo3zwi — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019