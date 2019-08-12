أهداف مباراة الاتحاد وذوب آهن.. 4-3 للعميد السعودي (فيديو)

أهداف مباراة الاتحاد وذوب آهن.. 4-3 للعميد السعودي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم إيمليانو فيتشيو مهاجم نادي الاتحاد السعودي بهدف لصالح فريقه في شباك ذوب آهن الإيراني، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”حمد الكبير“ في العاصمة القطرية الدوحة في إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأحرز إيمليانو فيتشيو هدف الاتحاد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من انفراد بالمرمي.

ومع بداية الشوط الثاني تعادل الفريق الإيراني من خطأ لمدافع الاتحاد لويس خيمينيز الذي أحرز هدفًا بالخطأ في مرماه، ولكن تقدم الاتحاد مرة أخرى بخطأ كوميدي من الحارس  الإيراني الذي فشل في تشتيت الكرة وسكنت شباكه.

ونجح رومارينيو في إحراز الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، وبعدها بدقائق أحرز الهدف الرابع، وبعدها مباشرة أحرز ذوب آهن هدفه الثاني، ثم أحرز الهدف الثالث.

يبحث الاتحاد عن إنقاذ فرصه في التأهل لدور الثمانية بعد الفوز الهزيل ذهابًا بهدفين مقابل هدف واحد.

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