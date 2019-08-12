أهداف مباراة الاتحاد وذوب آهن.. 4-3 للعميد السعودي (فيديو)

تقدم إيمليانو فيتشيو مهاجم نادي الاتحاد السعودي بهدف لصالح فريقه في شباك ذوب آهن الإيراني، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب ”حمد الكبير“ في العاصمة القطرية الدوحة في إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وأحرز إيمليانو فيتشيو هدف الاتحاد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من انفراد بالمرمي.

ومع بداية الشوط الثاني تعادل الفريق الإيراني من خطأ لمدافع الاتحاد لويس خيمينيز الذي أحرز هدفًا بالخطأ في مرماه، ولكن تقدم الاتحاد مرة أخرى بخطأ كوميدي من الحارس الإيراني الذي فشل في تشتيت الكرة وسكنت شباكه.

ونجح رومارينيو في إحراز الهدف الثالث للاتحاد في الدقيقة 56 من عمر اللقاء، وبعدها بدقائق أحرز الهدف الرابع، وبعدها مباشرة أحرز ذوب آهن هدفه الثاني، ثم أحرز الهدف الثالث.

هدف ⚽️ فيتشيو يصعب الأمور على الفريق الإيراني في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول! ذوب آهن الإيراني 0 الاتحاد السعودي 1#ACL2019 pic.twitter.com/qk3IqHuLng — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

هدف ⚽️ الفريق الإيراني يسجل التعادل في إياب ثمن نهائي #دوري_أبطال_آسيا ذوب آهن الإيراني 1 الاتحاد السعودي 1#ACL2019 pic.twitter.com/gyt4zy6gBK — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

هدف ⚽️ العميد يتقدم مجدداً في إياب دور الـ 16 من #دوري_أبطال_آسيا بعد خطأ فادح من الحارس محمد باقر صادقي! ذوب آهن الإيراني 1 الاتحاد السعودي 2#ACL2019 pic.twitter.com/BBCwfIDVFX — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

هدف ⚽️ أخيرا رومارينيو يسجل! 25 دقيقة تقريباً تفصل النمور عن التأهل لربع نهائي #دوري_أبطال_آسيا ذوب آهن الإيراني 1 الاتحاد السعودي 3#ACL2019 pic.twitter.com/URwUnXFqKE — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

هدف ⚽️ هذا العميد ???????? رومارينيو يحرز الرابع للنمور! ذوب آهن الإيراني 1 الاتحاد السعودي 4#ACL2019 pic.twitter.com/br22iQEMne — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

هدف ⚽️ هادي محمدي يقلص الفارق لمصلحة الفريق الإيراني! ذوب آهن الإيراني 2 الاتحاد السعودي 4#ACL2019 pic.twitter.com/AMTVpo3zwi — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) August 12, 2019

يبحث الاتحاد عن إنقاذ فرصه في التأهل لدور الثمانية بعد الفوز الهزيل ذهابًا بهدفين مقابل هدف واحد.