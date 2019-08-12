كل ما تريد معرفته عن مباراة الاتحاد السعودي وذوب آهن أصفهان الإيراني اليوم في دوري أبطال آسيا

يخوض فريق الاتحاد السعودي مهمة صعبة حين يواجه مضيفه ذوب آهن أصفهان الإيراني على ملعب ”حمد الكبير“ في العاصمة القطرية الدوحة في إياب دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

يبحث الاتحاد عن إنقاذ فرصه في التأهل لدور الثمانية بعد الفوز الهزيل ذهابًا بهدفين مقابل هدف واحد.

وتستعرض ”إرم نيوز“ في التقرير التالي تفاصيل مواجهة الاتحاد السعودي وذوب آهن الإيراني:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 22:00 مساء اليوم الإثنين بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ والكأس 3 بصوت المعلقَين حسن العيدوس ومحمد السعدي.

مشوار الفريقين وتاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل مرتين في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا عام 2010 وفاز الفريق الإيراني بهدف نظيف، بينما تعادلا ذهابًا بهدفين لكل منهما.

وصعد الاتحاد السعودي عبر المجموعة الثانية بعد أن فاز مرتين على الريان القطري، كما هزم لوكوموتيف طشقند الأوزبكي وتعادل مع الوحدة الإماراتي وطشقند وخسر أمام الوحدة.

وتأهل ذوب آهن بعد عبور الكويت الكويتي والغرافة القطري ثم الصعود من المجموعة الأولى بالتعادل ذهابًا وإيابًا مع الزوراء العراقي والفوز ذهابًا وإيابًا على الوصل الإماراتي والفوز على النصر السعودي والتعادل معه إيابًا.

فرص الاتحاد.. وأفكار سييرا

يبحث الاتحاد عن تجنب الخسارة والعودة بالتعادل أو الفوز ليضمن التأهل خاصة أن سيناريوهات الهزيمة بفارق أكثر من هدف تصب في مصلحة بطل إيران بخلاف الخسارة بنتيجة 1-0، ولكن الهزيمة بنتيجة 2-1 ستجعل اللقاء متعادلًا، ويمتد اللقاء بينما تبقى الهزيمة بفارق هدف ولكن بنتيجة أكبر من 2-1 لصالح الاتحاد.

ويسعى الاتحاد لتحقيق نتيجة إيجابية وحسم التأهل، وهو ما أكده المدرب التشيلي لويس سييرا المدير الفني للفريق السعودي الذي شدد على بحث فريقه عن تحقيق الفوز.

ويعتمد الاتحاد على تشكيلته التي تضم الحارس فواز القرني، وأمامه الرباعي سعود عبد الحميد وزياد الصحفي وعبد المحسن فلاتة وحمدان الشمراني في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط المخضرم لويس خيمينيز وبجواره خالد السميري وعبد الإله المالكي مع الثنائي التشيلي كارلوس فيلانويفا والأرجنتيني إيميليانو فيتشو كصانعي لعب مع المهاجم البرازيلي رومارينهو.

طموح إيراني

يبحث فريق ذوب آهن الإيراني أيضًا عن تحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية بقيادة مدربه علي رضا منصوريان الذي شدد على أهمية دور الجماهير في دعم فريقه خلال المباراة رغم إقامتها على ملعب محايد.

ويراهن ذوب آهن على أبرز نجومه أمير أرسلان الذي سجل 4 أهداف ويعد أخطر لاعبي الفريق الإيراني.

وقال عمرو أنور مدرب الاتحاد السعودي الأسبق لـ“إرم نيوز“ إن الفريق يملك أوراقًا مهمة بين صفوفه تجعله قادرًا على عبور عقبة الفريق الإيراني رغم صعوبة المهمة.

وأضاف: ”فيلانويفا بالنسبة لي العقل المفكر للفريق مع سرعات رومارينهو، وأيضًا دور الفريق في غلق الدفاعات سيكون أمرًا مهمًا من أجل تحقيق الفوز“.