الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي وذوب آهن بدوري أبطال آسيا

يلاقي نادي الاتحاد السعودي منافسه ذوب آهن أصفهان الإيراني، اليوم الإثنين، في إطار منافسات إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وتقام المباراة اليوم الإثنين، الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناتي beIN SPORTS HD 1، والكأس 3 HD.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز النادي السعودي 2/1، وهو ما يعني تأهله إلى ربع النهائي حال التعادل بأي نتيجة أو فوزه، في حين سيودع الاتحاد البطولة حال الخسارة 0/1 أو بفارق هدفين.

يشار إلى أن الاتحاد يملك لقبين في دوري أبطال آسيا، حققهما عامي 2004 و2005.

ويلتقي المتأهل من هذه المواجهة مع المتأهل من مواجهة الهلال السعودي ومواطنه الأهلي، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بتفوق الزعيم 4/2.

واعتبر خوسيه سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد، أن فريقه قد أنجز المهم بالفوز في الذهاب، مؤكدًا أن الأداء سيتطور للأفضل مع توالي المباريات.