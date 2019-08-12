كل ما تريد معرفته عن مباراة النصر ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا

تتجه الأنظار مساء اليوم الإثنين إلى ملعب ”آل نهيان“ في العاصمة الإماراتية أبوظبي لمتابعة اللقاء المرتقب بين الوحدة الإماراتي وضيفه النصر السعودي في قمة كروية مثيرة في إياب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ كل ما تريد معرفته عن اللقاء المثير في السطور التالية..

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة في الساعة 19:40 مساء اليوم الإثنين بتوقيت الإمارات 18:40 مساءً بتوقيت السعودية.

وتنقل المباراة عبر قناة ”بي إن سبورتس 1“ والكأس 3 بصوت المعلقين سوار الذهب ومشعل الشمري.

مشوار الفريقين

تخطى فريق الوحدة الإماراتي المجموعة الثانية بعد تحقيق 4 انتصارات على الريان القطري ذهابًا وإيابًا والاتحاد السعودي والتعادل إيابًا ثم عبور لوكوموتيف طشقند الأوزبكي والخسارة في أوزبكستان.

وصعد النصر عبر المجموعة الأولى بعد عبور أجمك الأوزبكي برباعية دون رد، وحقق النصر انتصارين ذهابًا وإيابًا على الزوراء العراقي وفاز على الوصل الإماراتي وتعادل مع ذوب آهن أصفهان الإيراني دون أهداف بعد أن خسر أمام الفريقين.

وانتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما.

تاريخ المواجهات

تقابل الفريقان من قبل 3 مرات بدأت بلقاء ودي العام 2005 حسمه التعادل بهدفين لكل منهما، ثم فوز النصر برباعية وديًا في دورة ودية العام 2012 ثم التعادل في لقاء الذهاب بين الفريقين.

ولم يصعد الوحدة لدور الـ8 منذ عام 2007 حين تخطى دور المجموعات وصعد على حساب الهلال السعودي ووصل لنصف النهائي ولكنه ودع على يد سباهان أصفهان الإيراني.

ولم يصل النصر أيضًا لدور الـ8 منذ نسخة 1996.

الوحدة يحشد أسلحته

يحشد فريق الوحدة الإماراتي أسلحته لعبور عقبة النصر السعودي خاصة أن الفريق حقق تعادلًا ثمينًا في السعودية بهدف لكل منهما.

وأكد الهولندي موريس شتاين المدير الفني لفريق الوحدة أن فريقه سيواجه مهمة صعبة أمام النصر خاصة أن جميع الاحتمالات مفتوحة رغم التعادل في لقاء الذهاب.

ويضع الوحدة رهانه على قدرات النجم الأرجنتيني سباستيان تيغالي الهداف المخضرم، ويقود خط الوسط نيكولاس ميليسي مع البرازيلي الموهوب ليوناردو سيلفا وصانع الألعاب المخضرم إسماعيل مطر وطحنون الزعابي مع لاعب الارتكاز فواز عوانة.

ويلعب في خط الدفاع حسن عباس والكوري تشانغ وو ريم وحمدان الكمالي ومحمد صالح برغش مع الحارس محمد الشامسي.

النصر يعلن التحدي

يعلن النصر التحدي من أجل الفوز خارج دياره وحسم التأهل لدور الـ8 كما أن التعادل بنتيجة إيجابية أكثر من 1/1 يضمن له الصعود.

وأبدى المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للنصر ثقته في قدرة فريقه على التأهل من خلال عبور عقبة الوحدة في المرحلة القادمة موضحًا أن الوحدة سيكون منافسًا قويًا أيضًا وسيلعب من أجل الفوز.

ويعتمد فيتوريا على تشكيلة تضم على الأرجح الحارس الأسترالي براد جونز وأمامه الرباعي عبدالرحمن العبي وعمر هوساوي والبرازيلي مايكون وسلطان الغنام للدفاع، ويقود خط الوسط البرازيلي جوليانو وعبدالله الخيبري وحمد آل منصور وفهد الجميعة وعبدالرحمن الدوسري بينما يقود المغربي عبدالرزاق حمدالله خط الهجوم.

وقال بدر رجب، المستشار الفني بنادي الجزيرة الإماراتي لشبكة ”إرم نيوز“ إن المباراة ستكون متكافئة بين الفريقين وستشهد على منافسة قوية خاصة أن الوحدة يكفيه التعادل السلبي وبالتالي سيلعب على غلق المساحات ومحاولة خطف هدف.

وأضاف: ”النصر أيضًا لديه القوة الضاربة بوجود حمدالله وجوليانو وهو ما يجعل مهمة الفريق قائمة بقوة في تحقيق الفوز والتأهل“.