تشكيل نادي النصر المتوقع ضد الوحدة في دوري أبطال آسيا

يلاقي نادي النصر السعودي منافسه الوحدة الإماراتي، في إياب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين.

وكان الفريقان قد تعادلا ذهابًا 1/1، ما يجعل مباراة الإياب في قمة الإثارة والحماس.

ومن المتوقع أن يلعب النصر بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: براد جونز.

خط الدفاع: عبدالرحمن العبيد، عمر هوساوي، مايكون، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالرحمن الدوسري، عبدالله الخيبري، حمد آل منصور، جوليانو.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمدالله، فهد الجميعة.

ويحتاج النصر إلى الفوز أو التعادل بأكثر من 1/1، في حين يحتاج الوحدة إلى الفوز أو التعادل 0/0 للتأهل إلى ربع النهائي.

ويلتقي الفائز من هذه المباراة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا مع المتأهل من مباراة السد والدحيل القطريين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة النصر والوحدة غدًا الإثنين، الساعة 18:40 بتوقيت مكة المكرمة، 17:40 بتوقيت القاهرة. وتنقل المباراة على قناتي beIN SPORTS HD 1، والكأس 3 HD.