كاريلو لاعب الهلال يستفز حسين عبدالغني مدافع الأهلي (شاهد)

أظهرت الكاميرات استفزازًا من جانب البيروفي آندري كاريلو، لاعب نادي الهلال السعودي، لحسين عبدالغني، لاعب الأهلي السعودي، في مباراة الفريقين بذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، أمس الثلاثاء.

وبعد أن سجل عبدالله الحافظ هدف الهلال الرابع على الأهلي، توجه كاريلو إلى حسين عبدالغني، الذي سقط في لقطة الهدف، وأشار إليه بحركة استفزازية.

وانتقد إيفانكوفيتش حكم المباراة، العماني أحمد أبوبكر الكاف، وقال: ”حكم المباراة لم يكن على مستوى اللقاء، إذ أشهر بطاقات صفراء غير مستحقة للاعبي الفريق طوال المباراة، كما أن الهدف الأول الذي سجله الهلال كان من تسلل واضح، وكذلك جاء الهدف الثاني من ركلة حرة غير صحيحة“.

وانتهت المباراة بفوز الهلال 4/2، على استاد الجوهرة المشعة في مدينة جدة، إذ كان الأهلي سباقًا إلى التسجيل بتوقيع السوري عمر السومة، في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة الـ 15.

وتقدَّم الأهلي مجددًا عبر دجانيني تافاريس في الدقيقة الـ 39، لكن غوميز تعادل مجددًا في الدقيقة الـ48، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثالث (هاتريك)، في الدقيقة الـ 65، في حين اختتم عبدالله الحافظ رباعية الهلال في الدقيقة الـ 82.

ويلتقي الهلال والأهلي مجددًا، يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة الإياب، على استاد جامعة الملك سعود.