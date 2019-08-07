مباراة الأهلي ضد الهلال.. إيفانكوفيتش يتهم الحكم بمحاباة الزعيم

اعتذر المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للنادي الأهلي السعودي، لجماهير الراقي، بعد الخسارة 2/4 أمام الهلال، الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا.

وقال إيفانكوفيتش في المؤتمر الصحفي بعد المباراة: ”أقدّم اعتذاري للجماهير التي دعمت الفريق طوال المباراة، وكانت تنتظر تحقيق نتيجة أفضل“.

كما انتقد إيفانكوفيتش حكم المباراة العماني أحمد أبوبكر الكاف، وقال: ”حكم المباراة لم يكن على مستوى اللقاء، إذ أشهر بطاقات صفراء غير مستحقة للاعبي الفريق طوال المباراة، كما أن الهدف الأول الذي سجله الهلال كان من تسلل واضح، وكذلك جاء الهدف الثاني من ركلة حرة غير صحيحة“.

وقال إيفانكوفيتش إن لاعبيه صنعوا العديد من الفرص للتسجيل، وإن هناك العديد من الأمور الإيجابية. رغم الخسارة الكبيرة.

وأشار إيفانكوفيتش إلى أنه يتعين على الأهلي العمل بشكل مكثف في المرحلة المقبلة لتصحيح الأخطاء التي حدثت أمام الهلال.

وكان الأهلي سباقًا إلى التسجيل بتوقيع السوري عمر السومة، في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل الفرنسي بافيتيمبي غوميز في الدقيقة الـ 15.

وتقدَّم الأهلي مجددًا عبر دجانيني تافاريس في الدقيقة الـ 39، لكن غوميز تعادل مجددًا في الدقيقة الـ48، قبل أن يعود ويسجل الهدف الثالث (هاتريك)، في الدقيقة الـ 65، في حين اختتم عبدالله الحافظ رباعية الهلال في الدقيقة الـ 82.

ويلتقي الهلال والأهلي مجددًا، يوم الثلاثاء المقبل، في مباراة الإياب، على استاد جامعة الملك سعود.