مباراة الهلال والأهلي.. عبدالله عطيف يستفز حسين عبدالغني بهذه الحركة (فيديو)

قام عبدالله عطيف نجم نادي الهلال السعودي باستفزاز حسين عبدالغني قائد النادي الأهلي، خلال مباراة الفريقين مساء الثلاثاء في دور الثمانية (ربع النهائي) لبطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقام عطيف برفع يده و“4 أصابع“ في إشارة إلى عدد الأهداف التي سجلها الهلال في شباك الأهلي خلال لقاء الفريقين.

وتغلب الهلال على مضيفه ومواطنه أهلي جدة بأربعة أهداف لهدفين في ذهاب ثمن نهائي البطولة القارية.

بذلك، يكفي الهلال الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدفين بشرط أن تكون أقل من 4-2 في لقاء الإياب الذي سيقام على ملعبه ووسط جمهوره للتأهل إلى ربع النهائي.

في الوقت الذي سيكون فيه أهلي جدة مطالبًا بالفوز بفارق أكثر من هدفين أو بفارق هدفين بشرط أن تكون أكثر من 4-2 في لقاء العودة لاجتياز الدور ثمن النهائي.